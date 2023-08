Tropische Nullnummer zwischen Wolfurt/Kennelbach 1c und Hochmontafon II

Details Dienstag, 22. August 2023 01:27

Zwei Mannschaften haben in der zweiten Runde der 5. Landesklasse die weiße Weste verteidigt. Der FC Schwarzach feiert ein 10:1 bei Viktoria Bregenz II und der FC Au II bleibt in Nüziders 3:0 erfolgreich. Ein für die 5. Landesklasse untypisches 0:0 gab es bei tropischen Temperaturen zwischen der SPG Wolfurt/Kennelbach 1c und der SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon II.

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Am Samstag traten wir bei extrem heißen Bedingungen zu Hause an der Ach gegen die 1b der SPG Hochmontafon an. Im Vergleich zur Vorwoche traten wir stark verbessert auf, im Offensivspiel fehlt uns nach wie vor die Leichtigkeit. Zu viele Pässe kommen nicht an, viele Zuspiele erfolgen zu kurz und setzen uns damit direkt wieder unter Druck und in vielen Situationen agieren wir zu hektisch. Hinten standen wir größtenteils sicher und ließen wenig zu.

Als Resultat entwickelte sich ein chancenarmes Spiel, welches hauptsächlich im Mittelfeld stattfand. Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nicht allzu viel am Spielgeschehen, wobei wir etwas mehr Zug zum Tor entwickeln konnten. Daraus entstanden drei bis vier Chancen, leider konnten wir keine davon nutzen. Auf der anderen Seite musste auch unser Goalie Lukas zwei- bis dreimal eingreifen. Da sich daran bis zum Schlusspfiff nichts änderte, endete auch die Heimpremiere torlos. Aufgrund der hohen Temperaturen und dem gerade körperlich clever agierenden Gegner können wir mit dem Punkt leben, auch wenn wir gerne mehr mitgenommen hätten!“

