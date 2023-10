Das fünfte Remis der Saison für Wolfurt/Kennelbach 1c gegen Rotenberg 1c

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 01:20

In der 8. Runde der 5. Landesklasse gab es für Wolfurt/Kennelbach 1c wieder ein Remis – 1:1 gegen Rotenberg 1c. Damit kommt man natürlich nicht wirklich vom Tabellenende weg, da man noch nie voll anschreiben konnte.

Unentschiedenhamster!

Josef Hinteregger, Trainer SPG Wolfurt/Kennelbach 1c: „Täglich (wöchentlich) grüßt das MurmeltierAm Samstag, dem 30.9.23, trafen wir zu Hause am Achplatz auf die SPG Rotenberg 1c. Wir kamen (endlich) gut in die Partie und erspielten uns sehr viele Chancen. Leider brauchte es sehr lange, bis der Ball den Weg ins Tor fand. Durch einen abgefälschten Schuss gingen wir mit 1:0 in Führung. Im Anschluss daran spielten wir weiter konsequent auf das Tor der Vorderwälder und wurden dafür mit einem Elfmeter belohnt. Leider konnten wir diesen und auch den Nachschuss nicht zum 2:0 verwerten. Stattdessen erzielten die Gäste kurz vor der Halbzeit aus der zweiten nennenswerten Chance das 1:1. In der zweiten Spielhälfte kamen wir lange nicht mehr so in die Partie wie im ersten Durchgang. Erst ab der 70 Minute kamen wir wieder vermehrt zu Chancen. Aufgrund der teilweise fehlenden Konsequenz, aber auch des fehlenden Glückes konnten wir den zweiten Treffer nicht erzielen. Auf der Gegenseite konnten auch die Rotenberger aus ihren wenigen, aber durchaus gefährlichen Konterangriffen keinen Ertrag erzielen. Daher bleiben wir Unentschiedenhamster und werden weiter daran arbeiten, dass zur stetigen Steigerung der Leistung auch der ausständige Dreier hinzukommt!“

