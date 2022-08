FC Koblach 1b verteidigt die Tabellenführung

Details Montag, 22. August 2022 09:16

SPG Schwarzach/Wolfurt 1c hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:3-Niederlage gegen Peter Dach FC Koblach 1b lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

In der 16. Minute ging FC Koblach 1b in Führung. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung der Gäste in die Kabine. Thomas Staudacher versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer (49.). Wenige Minuten später verkürzte Schwarzach/Wolfurt 1c auf 1:2 (78.). Bastian Gumilar stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Koblach 1b her (87.). Am Ende verbuchte Peter Dach FC Koblach 1b gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c die maximale Punkteausbeute.

Trotz der Niederlage belegt Schwarzach/Wolfurt 1c weiterhin den achten Tabellenplatz.

Zum Abschluss der vergangenen Saison nahm FC Koblach 1b mit 21 Punkten Platz zehn ein.

Das nächste Spiel von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c findet in zwei Wochen statt, wenn man am 03.09.2022 SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd empfängt. Koblach 1b hat das nächste Spiel erst in sechs Wochen, am 01.10.2022 gegen FC Beschling Bettler Äule.

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – Peter Dach FC Koblach 1b, 1:3 (0:1)

