Herbe Pleite für Schwarzach/Wolfurt 1c

Details Sonntag, 28. August 2022 00:53

Mit einer 2:6-Niederlage hat SPG Schwarzach/Wolfurt 1c auch das dritte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt.

FC Beschling Bettler Äule ging in Minute 30 in Führung. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Simon Hutter verantwortlich (35.). Bevor es in die Pause ging, hatte Felix Schneider noch das 1:2 von Schwarzach/Wolfurt 1c parat (40.). Zur Pause wusste FC Beschling eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 ließ Beschling zum dritten Mal im Match jubeln (68.). Nico Radikovic brachte FC Beschling Bettler Äule in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (70.). In der 80. Minute brachte Julijan Popovic das Netz für SPG Schwarzach/Wolfurt 1c zum Zappeln. Radikovic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 6:2 für FC Beschling her (86.). Am Ende kam Beschling gegen Schwarzach/Wolfurt 1c zu einem verdienten Sieg.

FC Beschling Bettler Äule nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein.

Die Abwehrprobleme von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Einen klassischen Fehlstart legte der Gast hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Samstag trifft FC Beschling auf SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, Schwarzach/Wolfurt 1c spielt am selben Tag gegen SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – SPG Schwarzach/Wolfurt 1c, 6:2 (2:1)

86 Nico Radikovic 6:2

80 Julijan Popovic 5:2

76 Cristian-Ioan Botici 5:1

70 Nico Radikovic 4:1

68 Leonard Loruenser 3:1

40 Felix Schneider 2:1

35 Simon Hutter 2:0

30 Leonard Loruenser 1:0