FC Lustenau 1c holt Big Points

Eine reife Leistung zeigte FC Lustenau 1c beim 5:1-Sieg gegen FC Beschling Bettler Äule. Wenn das Heimteam auch noch am Ende der Saison die Tabelle anführen will, gilt es solche Aussetzer zu vermeiden.

Für das erste Tor sorgte Tobias Kohl. In der 14. Minute traf der Spieler von FC Lustenau 1c ins Schwarze. Dominik Amann machte in der 26. Minute das 2:0 des Gasts perfekt. Mit dem 3:0 durch Kohl schien die Partie bereits in der 37. Minute mit FC Lustenau 1c einen sicheren Sieger zu haben. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Novak mit dem 1:3 für FC Beschling zur Stelle (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. FC Lustenau 1c baute die Führung aus, indem Marc Peter zwei Treffer nachlegte (63./75.). Am Ende behielt FC Lustenau 1c gegen Beschling die Oberhand.

Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Beschling.

FC Lustenau 1c ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die dritte Position vorgerückt. FC Lustenau 1c präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto von FC Lustenau 1c.

FC Beschling Bettler Äule tritt am Freitag, den 16.09.2022, um 19:00 Uhr, bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders 1b an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt FC Lustenau 1c SC Blau Weiss Dornbirn Bremenmahd.

5. Landesklasse Oberland: FC Beschling Bettler Äule – FC Lustenau 1c, 1:5 (1:3)

75 Marc Peter 1:5

63 Marc Peter 1:4

44 Daniel Novak 1:3

37 Tobias Kohl 0:3

26 Dominik Amann 0:2

14 Tobias Kohl 0:1