Beros belohnt SPG Hochmontafon – und schockt Schwarzach/Wolfurt 1c

Im Spiel von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c gegen SPG Hochmontafon gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Ausgangslage sprach für Hochmontafon, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Schwarzach/Wolfurt 1c geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Marcel Lorenzin das schnelle 1:0 für SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon erzielte. In der 15. Minute erzielte SPG Schwarzach/Wolfurt 1c den Ausgleich. Leo Langer war es, der in der 26. Minute den Ball im Gehäuse von SPG Hochmontafon unterbrachte. Luis Wittwer versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz von Schwarzach/Wolfurt 1c. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Sebastian Moya Beros, der mit seinem Treffer in der 85. Minute die späte Führung von Hochmontafon sicherstellte. Zum Schluss feierte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon einen dreifachen Punktgewinn gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1c.

21 Gegentreffer musste Schwarzach/Wolfurt 1c im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Schwarzach/Wolfurt 1c wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SPG Hochmontafon bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Hochmontafon setzte sich mit diesem Sieg von SPG Schwarzach/Wolfurt 1c ab und nimmt nun mit sieben Punkten den sechsten Rang ein, während Schwarzach/Wolfurt 1c weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

SPG Schwarzach/Wolfurt 1c ist am kommenden Samstag zu Gast bei FC Lustenau 1c. Am 08.10.2022 empfängt SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon in der nächsten Partie FC Lustenau 1c.

5. Landesklasse Oberland: SPG Schwarzach/Wolfurt 1c – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon, 2:3 (2:2)

85 Sebastian Moya Beros 2:3

35 Luis Wittwer 2:2

26 Leo Langer 2:1

15 Phil Nico Notegger 1:1

5 Marcel Lorenzin 0:1