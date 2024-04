Sechs Treffer zwischen Viktoria Bregenz II und den SW Bregenz Juniors

Details Samstag, 27. April 2024 23:05

FC Viktoria Bregenz 1b sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 3:3 hieß es am Ende.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte SW Bregenz Juniors (1b) Viktoria Bregenz 1b in die Schranken gewiesen und mit 6:2 gesiegt.

Anastasios Maximos brachte sein Team in der 18. Minute nach vorn. FC Viktoria Bregenz 1b erzielte in der 21. Minute das 2:0. Manuel Stefani schraubte das Ergebnis in der 24. Minute mit dem 3:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. In der 28. Minute brachte Melih Ucar das Netz für SW Bregenz Juniors (1b) zum Zappeln. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Paris Miskakis mit dem 2:3 für den Gast zur Stelle (43.). Mit einem Tor Vorsprung für Viktoria Bregenz 1b ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Felix Emmanuel Adopler traf zum 3:3 zugunsten von SW Bregenz Juniors (1b) (53.). Alles sprach für einen Sieg von FC Viktoria Bregenz 1b, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SW Bregenz Juniors (1b) noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Bei Viktoria Bregenz 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (56). FC Viktoria Bregenz 1b verbuchte insgesamt zwölf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Viktoria Bregenz 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Offensiv sticht SW Bregenz Juniors (1b) in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 59 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Elf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat SW Bregenz Juniors (1b) derzeit auf dem Konto. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der SW Bregenz Juniors (1b) ungeschlagen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste Viktoria Bregenz 1b die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält FC Viktoria Bregenz 1b den zweiten Platz.

Nächster Prüfstein für FC Viktoria Bregenz 1b ist SPG FC Rotenberg 1c (Mittwoch, 12:45 Uhr). SW Bregenz Juniors (1b) misst sich am selben Tag mit SK Bürs 1b (00:00 Uhr).

5. Landesklasse: FC Viktoria Bregenz 1b – SW Bregenz Juniors (1b), 3:3 (3:2)

53 Felix Emmanuel Adopler 3:3

43 Paris Miskakis 3:2

28 Melih Ucar 3:1

24 Manuel Stefani 3:0

21 Simon Riedmann 2:0

18 Anastasios Maximos 1:0

