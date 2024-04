Erfolgsserie der SPG Hochmontafon hält auch gegen Schwarzach an!

Details Montag, 29. April 2024 21:55

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon stellte FC Schwarzach ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. SPG Hochmontafon hat mit dem Sieg über FC Schwarzach einen Coup gelandet.

Im Hinspiel wurde Hochmontafon mit 0:6 abgeschossen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Moritz Schneider sein Team in der siebten Minute. In der 15. Minute brachte SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon den Ball im Netz von FC Schwarzach zum Ausgleich unter. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Valentin Netzer in der 30. Minute. Obwohl SPG Hochmontafon nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es FC Schwarzach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Hochmontafon behauptet nach dem Erfolg über FC Schwarzach den vierten Tabellenplatz. SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und vier Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der Gastgeber so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach 18 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Schwarzach 45 Zähler zu Buche.

Nächster Prüfstein für SPG Hochmontafon ist FC Au 1b (Mittwoch, 12:30 Uhr). FC Schwarzach misst sich am selben Tag mit SPG Hörbranz/Hohenweiler 1b (15:00 Uhr).

5. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon – FC Schwarzach, 2:1 (2:1)

30 Valentin Netzer 2:1

15 Lukas Pfeifer 1:1

7 Moritz Schneider 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.