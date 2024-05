Spektakel in der 5. Landesklasse: FC Rotenberg 1c überrollt FC Beschling mit 6:2

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:09

In einer eindrucksvollen Vorstellung in der 17. Runde der 5. Landesklasse behauptete sich die Heimmannschaft FC Rotenberg 1c mit einem klaren 6:2-Sieg gegen den FC Beschling. In einem Spiel, das durch eine Flut von Toren und packende Action gekennzeichnet war, zeigten die Spieler von Rotenberg eine dominante Leistung, die die Zuschauer begeisterte.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Spannung war von Anfang an spürbar, als FC Rotenberg 1c das Spiel mit einem frühen Tor von Matteo Schwärzler in der 12. Minute eröffnete. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für das, was ein torreiches Spiel werden sollte. Der Treffer entstand nach einer brillanten Kombination im Mittelfeld, die Schwärzler ermöglichte, den Torhüter von Beschling zu überwinden. Doch FC Beschling ließ sich nicht beirren und antwortete schnell. In der 29. Minute gelang Lucian Botici der Ausgleich. Nach einem präzisen Pass durch die Verteidigung von Rotenberg schloss Botici kühl ab und stellte die Parität wieder her.

Rotenberg übernimmt die Kontrolle

Nach dem Ausgleichstreffer erhöhte Rotenberg den Druck und kam in der 33. Minute durch Matteo Schwärzler erneut in Führung. Nur fünf Minuten später baute Jannis Hammerer die Führung weiter aus. Sein Tor in der 38. Minute, ein spektakulärer Fernschuss, der in den oberen Ecken des Tores landete, brachte die Fans von Rotenberg zum Jubeln. Mit einem Stand von 3:1 ging es in die Halbzeitpause, und die Heimmannschaft sah bereits wie der sichere Sieger aus.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem weiteren Tor für Rotenberg durch Jannis Hammerer, der in der 54. Minute seinen Doppelpack schnürte. Hammerer, der an diesem Tag in herausragender Form war, nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Beschling und erhöhte auf 4:1. Der FC Beschling zeigte jedoch Charakter und verkürzte in der 72. Minute durch Cristian-Ioan Botici auf 4:2. Botici, der durch die Mitte sprintete, ließ den Verteidigern keine Chance und vollendete präzise.

Dennoch war das Aufbäumen von Beschling nicht genug, um das Blatt zu wenden. Dominik Schwärzler erhöhte in der 80. Minute auf 5:2 für Rotenberg, gefolgt von einem weiteren Tor durch Aurel Luis Schindler in der 83. Minute, das den Endstand von 6:2 besiegelte. Schindlers Treffer, ein direkter Freistoß, der ins Netz zischte, war der krönende Abschluss einer beeindruckenden Teamleistung.

Als der Schlusspfiff ertönte, feierten die Spieler und Fans von FC Rotenberg 1c ausgelassen den Sieg. Mit diesem Ergebnis unterstreicht Rotenberg seine Ambitionen in der Liga und sendet ein klares Signal an die Konkurrenz. Der FC Beschling, obwohl deutlich unterlegen, zeigte Momente der Brillanz, muss aber seine Defensive verstärken, um in zukünftigen Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

5. Landesklasse: FC Rotenberg 1c : Beschling - 6:2 (3:1)

83 Aurel Luis Schindler 6:2

80 Dominik Schwärzler 5:2

72 Cristian-Ioan Botici 4:2

54 Jannis Hammerer 4:1

38 Jannis Hammerer 3:1

33 Matteo Schwärzler 2:1

29 Lucian Botici 1:1

12 Matteo Schwärzler 1:0

