Hochmontafon sichert sich mit Sieg gegen Viktoria Bregenz II Tabellenplatz drei!

Details Freitag, 07. Juni 2024 22:54

In einem dramatischen Spiel der 5. Landesklasse trafen die SPG Hochmontafon und der FC Viktoria Bregenz 1b aufeinander. Trotz eines frühen Rückstands gelang es der Heimmannschaft, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und am Ende mit 2:1 als Sieger vom Platz zu gehen. Die entscheidenden Treffer erzielten Peter Wallner und Patrick Graßmair, die mit ihren Toren den Fans einen aufregenden Abend bescherten.

Früher Rückstand für SPG Hochmontafon

Das Spiel begann mit einem Anpfiff um 19:00 Uhr, und von der ersten Minute an war die Spannung zu spüren. Bereits in der 21. Minute setzte Hakan Parlak ein Zeichen für den FC Viktoria Bregenz 1b. Mit einem gut platzierten Schuss brachte er seine Mannschaft mit 0:1 in Führung und sorgte für erste Sorgenfalten bei den Anhängern der SPG Hochmontafon. Die Gäste spielten druckvoll und setzten die Abwehr der Heimelf immer wieder unter Druck.

Die SPG Hochmontafon tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und der frühe Rückstand schien die Mannschaft zu verunsichern. Obwohl sie sich bemühten, Chancen zu kreieren, blieb der Ausgleich im ersten Durchgang aus. Mit dem 0:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause, in der Trainer und Spieler neue Energie tanken mussten.

Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit zeigte die SPG Hochmontafon ein völlig anderes Gesicht. Das Team kam mit frischem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Die Zuschauer spürten, dass die Mannschaft entschlossen war, das Spiel zu drehen. In der 76. Minute zahlten sich die Bemühungen schließlich aus: Peter Wallner erzielte den lang ersehnten Ausgleichstreffer zum 1:1. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von FC Viktoria Bregenz 1b keine Chance und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Der Ausgleichstreffer verlieh der SPG Hochmontafon neuen Schwung, und die Mannschaft drängte weiter auf den Sieg. In der 84. Minute war es schließlich Patrick Graßmair, der das Spiel endgültig drehte. Mit einem kraftvollen Abschluss markierte er das 2:1 und ließ die Fans jubeln. Das Stadion bebte, als die Heimmannschaft den Führungstreffer bejubelte und das Spielgeschehen weiterhin dominierte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von der verzweifelten Suche der Gäste nach dem erneuten Ausgleich. Doch die Abwehr der SPG Hochmontafon stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen mehr zu. Schließlich pfiff der Schiedsrichter nach 92 Minuten ab, und der 2:1-Sieg der SPG Hochmontafon war perfekt.

Mit diesem Sieg sicherte sich die SPG Hochmontafon drei wichtige Punkte und belohnte sich für eine kämpferische Leistung in der zweiten Halbzeit. Der FC Viktoria Bregenz 1b musste sich trotz einer guten ersten Halbzeit geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten. Die Fans der SPG Hochmontafon konnten hingegen einen gelungenen Fußballabend feiern und stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft zurückblicken.

5. Landesklasse: Hochmontafon : Viktoria Bregenz 1b - 2:1 (0:1)

84 Patrick Graßmair 2:1

76 Peter Wallner 1:1

21 Hakan Parlak 0:1

