Egg/Andelsbuch 1c auf Aufstiegskurs

Am Samstag begrüßte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b Egg/Andelsbuch 1c. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Elias Moosbrugger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SPG Egg/Andelsbuch 1c ein (50.). Patrik Meusburger stellte die Weichen für den Spitzenreiter auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem 3:1 sicherte Moosbrugger Egg/Andelsbuch 1c nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (59.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte SPG Egg/Andelsbuch 1c gegen Riefensberg/Krumbach/Doren 1b.

Den Kampf um die Klasse geht SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b in der Rückrunde von der achten Position an. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gastgebers im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 35 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 5. Landesklasse Unterland. In dieser Saison sammelte Riefensberg/Krumbach/Doren 1b bisher zwei Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für Egg/Andelsbuch 1c einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Angriffsreihe von SPG Egg/Andelsbuch 1c lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 29 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Egg/Andelsbuch 1c.

Mit 21 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Egg/Andelsbuch 1c eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Während Riefensberg/Krumbach/Doren 1b am kommenden Sonntag Ruech Recycling RW Langen 1b empfängt, bekommt es SPG Egg/Andelsbuch 1c am selben Tag mit FC Viktoria 62 Bregenz 1b zu tun.

5. Landesklasse Unterland: SPG Riefensberg/Krumbach/Doren 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1c, 1:3 (1:0)

59 Elias Moosbrugger 1:3

52 Patrik Meusburger 1:2

50 Elias Moosbrugger 1:1

4 Stefan Feuerstein 1:0