Joshua Merz, SW Bregenz: „Schade, dass es am Ende nicht für das Play-Off gereicht hat!“

Details Samstag, 16. Januar 2021 02:30

Absolut positiv überrascht hat im Grunddurchgang der Eliteliga das Team von SW Bregenz. Trotzdem ist Neuzugang Joshua Merz enttäuscht, dass man am Ende doch nicht in den Kampf um die beiden Play-Off Plätze in der Regionalliga West eingreifen konnte. Wegen der Corona-Beschränkungen in Bayern konnte Joshua gegen Ende des Grunddurchganges nicht mehr für SWB spielen. Durchaus optimistisch – auch aus österreichischer Sicht – seine Prognose für das Nationalteam für die EM-Endrunde 2021 – das „Aus“ kommt erst im Viertelfinale – gegen Deutschland.

Rückblick auf den Herbst 2020 aus persönlicher Sicht und aus jener der Mannschaft?

Joshua Merz: „Persönlich gesehen war ich zufrieden, leider konnte ich aufgrund der Coronaveordnungen von Bayern gegen Ende der Herbstsaison nicht mehr spielen. Als Mannschaft haben wir in einigen Spielen gezeigt, dass wir zu den stärksten Teams der Liga gehören. Leider fehlte aber die Konstanz am Ende um ganz oben anzugreifen.“

Wie ist man mit dem Verlauf der Herbstsaison zufrieden?

Joshua Merz: „Mit den vielen Neuzugängen und der jungen Mannschaft kann man, denke ich, ganz zufrieden sein, vor allem mit der Art wie wir Fußball gespielt haben. Schade ist es trotzdem, dass es am Ende nicht für die ersten zwei Plätze gereicht hat.“

Wie war die Stimmung innerhalb der Mannschaft?

Joshua Merz: „Die Corona-Maßnahmen waren meiner Meinung nach gerechtfertigt. Die Stimmung in der Mannschaft war eigentlich immer positiv, als Neuzugang wurde ich von den Jungs super aufgenommen.“

Titelfavorit in der eigenen Liga? Eigene Ziele und jener der Mannschaft?

Joshua Merz: „Wenn wir es als Mannschaft schaffen konstanter zu werden, gehören wir in der Eliteliga zu den Favoriten. Persönlich hoffe ich, soviel wie möglich zu spielen und der Mannschaft durch Tore und Vorlagen zu helfen.“

Wer wird in der Bundesliga Meister 20/21, wer steigt aus der 2. Liga auf?

Joshua Merz: „Meister erste Bundesliga: Red Bull Salzburg. In der 2. Liga kenne ich mich zu wenig aus.“

Wie schneidet das Nationalteam bei der EM 2021 ab?

Joshua Merz: „Aus im Viertelfinale gegen Deutschland!“

Deine Hobbies außer Fußball?

Fifa zocken, Reisen, Tennis

Lieblingsmusiker/in?

Post Malone

Lieblingsschauspieler/in?

Tom Hardy

Dein großes Idol?

Thiago Alcantara