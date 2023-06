Wolfurt holt Torgarant aus dem Allgäu

Details Montag, 19. Juni 2023 18:33

Der Meusburger FC Wolfurt hat die Saison der Eliteliga auf Platz zwei abgeschlossen und wechselt in der kommenden Saison eine Etage höher in die Regionalliga West. Das war sicher auch einer der Gründe, warum Gasper Koritnik vom FV Rot-Weiß Weiler nach Wolfurt wechselt.

Der Meusburger FC Wolfurt verstärkt sich zur neuen Saison mit Gasper Koritnik. Der 22-jährige Stürmer und offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Fußballschule vom ehemaligen slowenischen Erstligisten NK Krsko. Von 2018 bis Mitte 2022 spielte der ehemalige slowenische U-Nationalspieler bei NK Celje, NK Fuzinar, NK Krka und NK Krsko. Aufgrund seiner Ausbildung als technischer Konstruktionszeichner zog es ihn im Juli 2022 ins Allgäu, wo er beim FV Rot-Weiß Weiler seine fußballerischen Qualitäten mit 17 Toren und 10 Vorlagen eindrucksvoll unter Beweis stellte.Gasper ist beidfüßig und offensiv variabel einsetzbar. Die sportliche Leitung vom Meusburger FC Wolfurt freut sich sehr, dass er sich nun trotz anderer Angebote dafür entschieden hat, mit Wolfurt in der Regionalliga West den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Der Verein ist davon überzeugt, dass Gasper mit seinen Qualitäten ein Gewinn für die Mannschaft sein wird.

Erstes Statement von Gasper Koritnik zu seinem Wechsel: "In Wolfurt habe ich die Möglichkeit, in der Nähe meiner Arbeitsstätte und meinem Wohnort in der österreichischen Regionalliga zu spielen. Es ist mir wichtig, dass beim Verein ehrlich und professionell miteinander umgegangen wird. Dieses Gefühl wurde mir hier beim FC Wolfurt schon bei den ersten Gesprächen mit Trainer Joachim Baur vermittelt. Auch die Vereinsunterstützung mit vielen tollen Fans ist hier in Wolfurt nach meinen Kenntnissen hervorragend. Zudem habe ich hier die Möglichkeit, fußballerisch im deutschsprachigen Raum bekannter zu werden. Der Verein und die erste Mannschaft haben in der vergangenen Saison tolle Arbeit geleistet. Ich freue mich, dass ich nun beim Erreichen der neuen Ziele mithelfen kann.

Der Meusburger FC Wolfurt heißt Gasper herzlich Willkommen und freut sich auf eine hoffentlich erfolgreiche gemeinsame Zeit!

(Quelle: FC Wolfurt homepage)

