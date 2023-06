Kaderänderungen in Alberschwende, Egg und Andelsbuch!

Details Dienstag, 27. Juni 2023 00:40

Die Eliteliga Vorarlberg wird in der kommenden Saison 2023/24 mit vierzehn Mannschaften in die Meisterschaft starten. Durch die Ligareform und der Wiedereinführung der bundesländerübergreifenden Regionalliga West ist die Eliteliga nun eine leicht komprimierte Variante der Vorarlbergliga geworden. Auch die Vorarlbergliga geht mit vierzehn Mannschaften in die neue Saison. Das Aufrücken setzt sich bis ganz nach unten fort, sodass es nur mehr eine 5. Landesklasse geben wird. Auf alle Fälle hat die Transferzeit das Kommando übernommen, Kaderänderungen gibt es vom FC Sohm Alberschwende, dem FC Brauerei Egg und vom FC O&S Bau Andelsbuch zu vermelden.

Alberschwende verabschiedet Legende!

„Leider werden uns mit Abschluss dieser Meisterschaft auch einige wichtige Bestandteile im Verein verlassen. Unser FCA-Rekordspieler Stefan Betsch wird nach unglaublichen 22 Saisonen mit 543 Spielen und 146 Toren seine Karriere als aktiver Spieler beenden. Kobe Bereuter wird per Leihgabe zum FC Schwarzenberg wechseln. Unser langjähriger Betreuer, Physiotherapeut und Spaßvogel Geri Ruff wird sein Amt beim FCA niederlegen. Marcel Spettel legt aufgrund seines Hausbaus vorerst eine Fußballpause ein. 1b-Coach Daniel Schelling wechselt ab Sommer als zum FC Kennelbach. Wir möchten uns herzlichst für euren Einsatz beim FC Alberschwende bedanken und wünschen euch das Beste für eure Zukunft. Wir hoffen jedoch natürlich, euch zukünftig das ein oder andere Mal neben dem Platz in Grün/Schwarz anzutreffen. Tobias Stengele wird neuer 1b Trainer! Der 33-jährige Feldkircher übernimmt nach der Sommerpause unsere zweite Mannschaft! Andi Willam wird Tobias neben seinem Einsatz als Kapitän auf dem Spielfeld zusätzlich als Co-Trainer unterstützen. Wir wünschen euch alles Gute für den Start in die neue Saison!“ (Quelle FC Sohm Alberschwende facebook)

Abgang in Egg und Hoffnung auf Comeback von Stefan Maccani

„Rene Wirth zieht es für ein Jahr per Leihe zum FC Bizau ins Bergstadion. Der offensive Außenbahnspieler erzielte heuer in der VN.at-Eliteliga zwei Treffer. Ein gutes Jahr im Hinterwald und bis zum nächsten Sommer, Rene! Im zweiten Anlauf soll es in den kommenden Monaten endlich klappen: Stefan Maccani, der sich nach seinem Kreuzbandriss aktuell noch im Aufbautraining befindet, zählt auch in der anstehenden Saison zum Kader des FC Brauerei Egg. „Es ist für einen Verein nicht einfach, einen verletzten Spieler weiter unter Vertrag zu nehmen. Wenn die Reha jedoch so weiterläuft wie bisher, dann werde ich schon bald wieder auf dem Platz stehen und das Vertrauen zurückzahlen. Ich bin dem Verein sehr dankbar und kann es kaum erwarten, zum ersten Mal in der Junkerau auflaufen zu dürfen“, so der Angreifer. Wir hoffen, dass du noch stärker zurückkommst und da weitermachst, wo du letzten Februar aufgehört hast. Weiterhin alles Gute in der Reha und bis bald auf dem Platz!“ (Quelle: FC Brauerei Egg facebook)

Andelsbuch zieht drei Nachwuchskicker hoch

„Mit Freude dürfen wir verkünden, dass Rene Vogt, Balthasar Köß und Gabriel Drissner in der kommenden Saison fixer Bestandteil des Kaders der ersten Kampfmannschaft sein werden. Die drei Nachwuchskicker standen bereits in der abgelaufenen Saison mehrmals für unsere Mannschaft auf dem Platz und konnten dabei ihre ersten Einsätze verbuchen. Dabei gilt ein großer Dank Paul von der Thannen, welcher unseren 2006-er Jahrgang über mehrere Jahre gefeilt und geschliffen hat!“ (Quelle: FC O&S Bau Andelsbuch)

