Vorarlberger Testspielübersicht vom 2. bis 7. Februar 2024!

Der Februar 2024 ist gestartet und die Testspielsaison nimmt am ersten Februarwochenende in Vorarlberg etwas Fahrt auf. In zwei Monaten geht es in die Rückrunde des Vorarlberger Unterhauses. Nachfolgend die Übersicht – sollten Testspiele fehlen, bittet die Redaktion um eine E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – danke!

Freitag, 2. Februar 2024

18:00 Uhr

Aerocompact SV Satteins (1. LK) – Ender Klima TSV Altenstadt (LL)

Sportplatz Satteins

18:30 Uhr

SC Röfix Röthis (RLW) – SC Austria Lustenau Amateure (EL)

Sportplatz an der Ratz

20:00 Uhr

SV Typico Lochau (EL) – Keckeis Installationen SV Frastanz (VL)

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf

Samstag, 3. Februar 2024

10:00 Uhr

AKA Hypo Vorarlberg U16 – FC Baldauf Doren

AKA Mehrerau

11:00 Uhr

VfB Hohenems (RLW) – FC Mohren Dornbirn (2. Liga)

Herreniedstadion Hohenems

14:00 Uhr

Emma & Eugen DSV (RLW) – Peter Dach FC Koblach (VL)

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf

Sonntag, 4. Februar 2024

13:00 Uhr

SW Bregenz Juniors II (5. LK) – Markdorf (D)

Sportanlage Neu Amerika Bregenz

Dienstag, 6. Februar 2024

18:30 Uhr

AKA Hypo Vorarlberg U 18 – SC Altach Juniors

AKA Mehrerau Bregenz

Rupp Food Austria FC Hörbranz (EL) – Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler 72 (1. LK)

Sportanlage Sandriesl Hörbranz

20:00 Uhr

SC Elektro Graf Hatlerdorf (LL) – Emma & Eugen DSV (RLW)

Sportanlage in Steinen Hatlerdorf