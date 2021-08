Sechs Treffer zwischen SW Bregenz und dem FC Wolfurt

Details Montag, 09. August 2021 19:48

Der Meusburger FC Wolfurt ist nach der fünften Runde der Eliteliga auf Tabellenplatz zwei gesprungen – ein hart erkämpfter 4:2 Erfolg bei SW Bregenz. Die Lage in der Tabelle ist allerdings etwas unübersichtlich. Nach Verlustpunkten liegen der DSV (in Runde fünf spielfrei) und Hohenems (2:2 gegen Lauterach) noch besser. Sensationell an der Tabellenspitze Aufsteiger Admira Dornbirn nach einem 4:3 gegen Röthis.

Grandiose Partie von Idiano Lima Rosa Dos Santos

In der ersten Hälfte ist es das sprichwörtliche Duell auf Augenhöhe – beide Teams schenken sich nichts, Bregenz hat aber durchaus leichte Vorteile. Zur Pause ist es ein 0:0 der guten Sorte, aber in Hälfte zwei fallen dann noch genügend Tore zur Freude der Fans.

Hälfte zwei startet mit einem echten Highlight – ein Traumtor von Benjamin Neubauer aus dreißig Meter Entfernung. Wolfurt liegt mit 1:0 in Führung. Wolfurt nimmt jetzt so richtig Fahrt auf, Aleksandar Umjenovic verwandelt in der 58. Minute einen Strafstoß für die Gäste – 2:0. Ganz großartige Partie von Idiano Lima Rosa Dos Santos, auch er trifft in Minute 69. Dann aber eine kleine Schwächephase der Gäste und der große Auftritt von Vinicius Maciel Gomes von SW Bregenz in Minute 71 und 73 – zwei Treffer für die Heimelf, es wird wieder eng. Nur mehr 3:2 für Wolfurt. Aber Wolfurt setzt den Deckel drauf. In der 81. Minute eine perfekte Flanke von Idiano Lima Rosa Dos Santos und Aleksandar Umjenovic macht es mit Köpfchen. Wolfurt gewinnt in Bregenz mit 4:2.

Bester Spieler Meusburger FC Wolfurt: Idiano Lima Rosa Dos Santos

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolfurt: „In Summe über die neunzig Minuten gesehen eine recht ausgeglichene Partie – wir waren aber doch effektiver, als es um das Verwerten der Möglichkeiten gegangen ist. In Hälfte eins Bregenz besser, wir mit einer Schwächephase nach dem 3:0 – es wurde wieder eng! Idiano Lima Rosa Dos Santos mit einer extrem starken Partie!“

