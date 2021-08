Aufsteiger Egg wartet weiter auf den ersten Punkt – Niederlage in Wolfurt

Details Montag, 09. August 2021 20:25

Die einzige Mannschaft, die nach fünf Runden in der Eliteliga noch keinen Punkt sammeln konnte, ist Aufsteiger FC Brauerei Egg. Auch in Runde fünf eine Niederlage – 0:3 bei RW Rankweil. Sensationellerweise steht der zweite Aufsteiger Admira Dornbirn an der Tabellenspitze!

Ausgangslage – Analyse vom ligaportal Liveticker Reporter Hans-Peter Kessler

FC Brauerei Egg musste zum Saisonstart nach Dornbirn Haselstaden in die Emma & Eugen Arena und musste sich Emma & Eugen Dornbirner SV knapp mit 1:2 geschlagen geben In der 2 Runde kam es auf der Sportanlage Junkerau Egg zum Aufsteiger- Duell zwischen dem FC Brauerei Egg gegen SC Admira Dornbirn welches mit einem 2:1 Erfolg für die Admira Dornbirn endete. Das Spiel wurde am 4. August, also vor wenigen Tagen, nachgetragen. Das Spiel der 3. Runde beim World of Jobs wird dann am Mittwoch 25. August um 18.30 nachgetragen. Am letzten Wochenende musste man sich beim Bregenzerwälder Derby in Egg dem FC Rotenberg knapp mit 2:3 geschlagen geben.

Rankweil mit dominanter Vorstellung

Bei den Heimischen feiert der langjährige Kapitän Andreas Schwenninger wegen personellen Problemen ein Comeback. In der ersten Hälfte ist Rankweil die aktivere Mannschaft und versucht auch die Gäste anzupressen. Marvin Lins kommt gegen Ende der ersten Halbzeit zu einer guten Möglichkeit, Fabian Koch traf in der 23. Minute nur die Querlatte. Rankweil mit Vorteilen und in der vorletzten Spielminute der ersten Hälfte auch die Führung durch Mathias Becher. Und Rankweil setzt in der zweiten Hälfte sofort nach. Freistoß knapp an der Strafraumgrenze Timo Wölbitsch führt den Freistoß aus, Gästetormann Fabian Fetz kann den Schuss nur abprallen lassen, Fabian Koch kommt an den Ball und bringt das Leder im Gehäuse der Gäste unter. Die Partie damit faktisch entschieden, den Schlusspunkt setzt Fabian Koch mit seinem zweiten Treffer kurz vor dem Schlusspfiff. Rankweil gewinnt gegen Egg mit 3:0 und schiebt sich in das Mittelfeld der Tabelle vor, Egg muss weiter auf den ersten Zähler warten.

Beste Spieler RW Rankweil: Fabian Koch, Andreas Schwenninger, Andreas Malin

Stipo Palinic, Trainer RW Rankweil: „Der Aufsteiger hat eine sehr gute Partie gespielt. Wir waren dann aber doch die dominante Elf und in Summe war es eine ganz klare Sache für mein Team. Für uns hat Ikone Andreas Schwenninger wieder gespielt und seine unglaublich große Erfahrung eingebracht. Der Gegner hatte viele sehr junge Kicker in seiner Mannschaft und das hat man natürlich auch gemerkt!“

