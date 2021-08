Hohenems macht Spitzenspiel bei Admira Dornbirn künstlich spannend!

Details Montag, 23. August 2021 17:36

Das Schlagerspiel der achten Runde der Eliteliga war ohne Zweifel das Duell des sensationell aufspielenden Aufsteigers SC Admira Dornbirn gegen das traditionell starke Team des World of Jobs VfB Hohenems. Für Hohenems stand allerdings wesentlich mehr am Spiel – der Anschluss auf die Tabellenspitze. Hohenems ist über weite Strecken die dominante Elf, macht aber den Sack nicht zu. Admira mit toller Moral – gleicht ein 1:3 aus, aber im Finish gelingt Hohenems der entscheidende Treffer zum 4:3. Damit fehlen Hohenems vier Punkte auf die Tabellenführung. Meusburger Wolfurt verteidigt die Spitzenposition mit einem 4:2 bei den Austria Lustenau Amateuren, der Emma & Eugen DSV gleichauf nach einem 4:2 gegen Rotenberg.

Sieben Treffer in dramatischer Partie

Betrachtet man die Tabellensituation, steht natürlich Hohenems wesentlich mehr unter Druck als der Aufsteiger, der sensationell in die Meisterschaft gestartet ist. Die Gäste legen sich mit voller Kraft in die Partie und beherrschen das Spiel in der ersten halben Studne ganz klar. Zwei Treffer gelingen, einige Sitzer werden ausgelassen. Marco Feuerstein in der neunten und Maurice Wunderli in der 17. Minute bringen Hohenems mit 2:0 in Führung. Aber die Heimelf nicht zu unterschätzen – 1:2 durch eine Weitschussgranate aus 22 Meter Entfernung von Jeremy Thurnher in der 20. Minute. Hohenems bleibt aber ganz klar der Chef am Platz – in der 30. Minute das durchaus verdiente 3:1 durch den zweiten Treffer von Maurice Wunderli. So geht es in die Pause.

Hohenems hat schon ein wenig den Motor abgestellt, das 3:1 scheint eine Vorentshceidung zu sein. Aber die Admira macht die Partie wieder spannend – 3:2 in der 66. Minute durch Magid Suleiman. Und tolle Moral der Hausherren – sie schaffen durch Kristijan Dulabic das 3:3 in der 82. Minute. Unglaubliches Finish – aber die Gäste bleiben eiskalt – 4:3 und drei Punkte durch ein Eigentor der Heimelf. Der Sieg der Gäste sicherich verdient, die Niederlage für die Hausherren aber trotzdem sehr bitter!

Goran Sohm-Milovanovic, Trainer World of Jobs VfB Hohenems: „Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft – hätten nach 45 Minuten mindestesn 5:1 führen müssen. Kollektiver Schlaf in Hälfte zwei und 2:3. Aber trotzdem in Summe eine gute Partie meiner Mannschaft – leider zehn Topchancen liegen gelassen, ansonsten wäre es auch nie eng geworden.“

