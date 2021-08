Renan Peixoto Nepomuceno schockt Hohenems mit vier Treffern für Röthis!

Details Samstag, 14. August 2021 23:59

Der World of Jobs VfB Hohenems auf Platz sechs der Tabelle, intemann FC Lauterach auf Platz acht. Die ersten Runden der Eliteliga kehren die Verhältnisse ziemlich um. Admira Dornbirn steht an der Tabellenspitze, hat aber das Spitzenspiel der sechsten Runde beim Dornbirner SV knapp mit 0:1 verloren. Der DSV auf Platz zwei vor der Sensationself SC Rofix Röthis, die World of Jobs VfB Hohenems mit 4:2 besiegen konnten.

Starke Mannschaftsleistung von Röthis

Röthis startet sehr gut in die Partie, aber der Favorit aus Hohenems schreibt zuerst an. In der 9. Minute trifft Maurice Wunderli zum 1:0 für die Gäste. Röthis hat Probleme beim Verwerten der Möglichkeiten, übernimmt aber spielerisch das Kommando. Ein sehr gutes Pressingverhalten, schnelle Kombinationen können absolut begeistern. Weiteren Auftrieb gibt der schnelle Ausgleich in der 12. Minute – Renan Peixoto Nepomuceno stellt in der 12. Minute für Röthis auf 1:1. Röthis weiter im Vorwärtsgang – abermals Renan Peixoto Nepomuceno in der 36. Minute – und Röthis führt mit 2:1. So geht es auch in die Pause.

Röths auch in Hälfte zwei von Beginn an sehr fokussiert, taktisch sehr gut eingestellt und auf die nächste Möglichkeit lauernd. Es sind nur sechs Minuten in Hälfte zwei gespielt und Renan Peixoto Nepomuceno trifft zum 3:1. Zehn Minuten später ein Dämpfer für Röthis – ein Eigentor lässt die Gäste wieder auf 2:3 heran kommen. Aber Röthis gibt es Heft nicht mehr aus der Hand. Renan Peixoto Nepomuceno mit seinem vierten Treffer macht in der 77. Minute alles klar. Hohenems verliert in Röthis sensationell mit 2:4.

Beste Spieler SC Röfix Röthis: Renan Peixoto Nepomuceno (ST), Marko Wieser (ST)

Dominik Visintainer, Trainer SC Röfix Röthis: „Eine extrem starke, taktisch kluge und kämpferische Leistung meiner Mannschaft. Ein Superteam – wir habe dieses Spiel nie aus der Hand gegeben, eine sichere Sache, ein Superteam!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!