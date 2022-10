Halbes Dutzend Treffer von SW Bregenz gegen Rankweil

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 21:33

Absolut nicht zu bremsen ist SW Bregenz in der Eliteliga. In der 16. Runde gab es den vierzehnten Sieg – ein klares 6:0 gegen RW Rankweil. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger wurde wieder etwas vergrößert. Die Altach Juniors verlieren nämlich in Lauterach 1:2 und damit schnappt sich Lauterach Tabellenplatz zwei. Bregenz hat auf Lauterach und Hohenems nun bereits sechzehn Punkte Vorsprung. Der zweite Play-Off Platz für die Regionalliga West ist allerdings hart umkämpft. Lauterach, Hohenems, die Altach Juniors und Rotenberg trennen nur zwei Punkte.

Vor 500 Zuschauern stellte Veljko Vukasinovic das 1:0 für SW Bregenz sicher (28.). In der 31. Minute brachte Giorgio Doriano das Netz für SW Bregenz zum Zappeln. Mit der Führung für SW Bregenz ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Reinaldo Batista Caetano, als er das 3:0 für SW Bregenz besorgte (55.). Mit dem 4:0 von Vukasinovic für SW Bregenz war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). In der 64. Minute legte Lukas Katnik zum 5:0 zugunsten von SW Bregenz nach. Der Treffer von Joshua Robin Merz in der 67. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Letztlich feierte SW Bregenz gegen Rankweil nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Wer soll SW Bregenz noch stoppen? SW Bregenz verbuchte gegen RW Rankweil die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Eliteliga Vorarlberg - Herbst weiter an. Mit nur elf Gegentoren stellt SW Bregenz die sicherste Abwehr der Liga. SW Bregenz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Rankweil muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen SW Bregenz steht RW Rankweil mit dem Rücken zur Wand. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Rankweil in dieser Saison. Fünf Siege, drei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 43 Zählern befindet sich SW Bregenz voll in der Spur. Die Formkurve von RW Rankweil dagegen zeigt nach unten.

Nächste Station von SW Bregenz VFV Cup: Am Nationalfeiertag, Mittwoch 26. Oktober 2022, ab 18:30 geht es gegen Ligakonkurrenten FC Brauerei Egg

Am nächsten Sonntag reist SW Bregenz zu FC Brauerei Egg, zeitgleich empfängt Rankweil SCR Altach Juniors.