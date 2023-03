Lauterach siegt gegen Egg und Wolfurt holt Dreier gegen Göfis

Details Dienstag, 21. März 2023 01:06

Im Frühjahr 2023 werden extrem wichtige Weichen in der Eliteliga gestellt. Das Play-Off der Regionalliga West steht an, aber auch in der Eliteliga geht es um drei oder vier Plätze für die Regionalliga West 2023/24, die wieder im üblichen bundesländerübergreifenden Meisterschaftssystem mit sechzehn Mannschaften gespielt wird. Obwohl der intemann FC Lauterach nur mehr theoretische Chancen hat, das Play-Off der Regionalliga West im Früjahr 2023 zu erreichen, waren die drei Punkte beim 2:0 gegen die FC Brauerei Egg sehr wichtig. Das gilt auch für den Meusburger FC Wolfurt, der den Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis ebenfalls mit 2:0 bezwang.

Lauterach siegt gegen Egg und wahrt die mathematische RLW Play-off Chance

Michael Kopf, Trainer intemann FC Lauterach: „In der ersten Hälfte ist meine Mannschaft sehr gut aufgetreten. In der 29. Minute konnten wir durch Kristijan Dulabic mit 1:0 in Führung gehen. In Hälfte zwei lief es nicht mehr so gut. Die Gäste haben vor allem mit langen Bällen agiert und konnten uns schon unter Druck setzen. In der 62. Minute das 2:0 für meine Elf durch Markus Siller. Insgesamt ist aus meiner Sicht der Sieg aber durchaus verdient.“

Schwer bespielbarer Rasen – Wolfurt bezwingt Göfis

Joachim Baur, Trainer Meusburger FC Wolwurt: „Es war alles in allem denke ich, ein verdienter Sieg. Der Wille war ausschlaggebend und eine starke geschlossene Mannschaftsleistung. Torschütze und Kapitän Simon Mentin absolut vorbildlich, er hat zum 1:0 in der 12. Minute getroffen. Natürlich ging es nur über den Einsatz auf dem schwer bespielbaren Rasen. Die endgültige Entscheidung aber erst in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Kubilay Kalkan zum 2:0.“

Im Frühjahr 2023 werden extrem wichtige Weichen gestellt!

Blicken wir zunächst nach ganz oben in der Tabelle. SW Bregenz ja schon längst durch und fix für das Regionalliga West Play-off Finale qualifiziert. Am 10. oder 11. April wird SW Bregenz erfahren, ob die Zulassung für die 2. Liga in erster Instanz erteilt wird. Das ist der wirtschaftliche Teil, der sportliche wird im Rahmen des Play-off der Regionalliga West entschieden. Für das zweite Play-off Ticket für die Regionalliga West hat sich Hohenems eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Fünf Punkte der Vorsprung auf Lauterach. Hohenems spielt noch zu Hause gegen Rankweil und auswärts in Egg. Lauterach tritt gegen Wolfurt auswärts und zu Hause gegen Rotenberg an. Die beiden Teilnehmer des Regionalliga West Play-off 2022/23 sind automatisch für die Regionalliga West (16 Mannschaften) 2023/24 qualifiziert. Gewinnt eine Vorarlberger Mannschaft das Play-off der Regionalliga West im Frühjahr 2023, dürfen sechs Mannschaften aus Vorarlberg in der Regionalliga West 2023/24 spielen, ansonsten gibt es nur fünf Plätze. Die restlichen zehn Mannschaften der Eliteliga spielen ab April 2023 eine einfache Runde aus, um die restlichen drei oder vier Plätze für Vorarlberg in der Regionalliga West 2023/24 zu bestimmen. Die Punkte werden aber vor dem Start halbiert. Das verspricht sehr viel Spannung, denn derzeit trennen ja Platz drei (Lauterach) und Platz neun (Egg) zwölf Punkte, halbiert sind es dann nur sechs.

