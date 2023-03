Andreas Heraf analysiert den Erfolg von SW Bregenz gegen den DSV nach 1:2 Rückstand

Details Sonntag, 19. März 2023 15:42

Die drittvorletzte Runde im Grunddurchgang der Eliteliga wurde am 17.3.23 angepfiffen. Der World of Jobs VFB Hohenems hat mit einem klaren 5:0 Erfolg bei den SCR Altach Juniors das Tor Richtung Regionalliga West Play-off weit aufgestoßen. Fünf Punkte Vorsprung auf Lauterach zwei Runden vor Schluss, wobei Lauterach mit einem 2:0 gegen Egg ebenfalls drei Punkte geholt hat. SW Bregenz ist die dominante Mannschaft im Herbst gewesen, hat das Ticket für das Regionalliga West Play-off schon lange fix in der Hand. In der Auftaktpartie 2023 gegen den Emma & Eugen DSV ließ man aber viele Sitzer aus. Am Ende aber doch ein 4:2 Erfolg, Trainer Andreas Heraf analysiert die neunzig Minuten.

In Bezug auf unsere Ziele und Ansprüche müssen wir uns noch steigern!

Andreas Heraf, Trainer SW Bregenz: „Wir dominierten das Spiel von Anfang an und hatten nach dem schnellen Führungstor durch Florian Prirsch in der 20. Minute nach einem Eckball noch einige Hochkaräter. Darunter war ein Lattenpendler, es wurde auf der Linie geklärt, um das Spiel frühzeitig für uns zu entscheiden. Aber wie es im Fußball oft passiert, haben wir durch einen taktischen Eigenfehler bei einer Standardsituation und einem nicht nur für mich offensichtlichen Abseitstor für einen kurzen Zeitraum den Faden verloren. Hakan Cansiz gelingt in der 28. Minute das 1:1 für den DSV. In der 31. Minute geht der DSV sogar mit 2:1 durch Jakob Pfahl in Führung. Danach fanden wir wieder einige Einschussmöglichkeiten vor, es gelang uns vorerst aus einem Freistoß in der 37. Minute durch Petar Dodig nur der Ausgleich. Mit der ersten Halbzeit war ich aufgrund der zwei Gegentore nicht zufrieden, außerdem haben wir viele Chancen leichtfertig vergeben!

Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der ersten, ohne dass der Gegner noch nennenswerte Chancen hatte. Wir hingegen haben, wie schon in der ersten Hälfte, aus unseren vielen Torchancen zu wenig Profit schlagen können. Die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit war unterdurchschnittlich und auch der Spielfluss hat gegen Ende des Spiels aufgrund vieler Spielerwechsel und damit verbundener Positionswechsel nachgelassen. Unsere Treffer zum 4:2 Erfolg erzielten Vinicius Maciel Gomes in der 52. und Ricardo Souza Oliveira in der 68. Minute.

Ich denke, dass es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft war, der bei effektiverer Chancenverwertung noch höher ausfallen hätte müssen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es das erste Spiel nach einer langen Vorbereitung war. Unser Gegner hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Alles in allem ist es positiv mit einem Sieg in das neue Jahr zu starten, in Bezug auf unsere Ziele und Ansprüche müssen wir uns aber noch steigern"

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei