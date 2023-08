Magomed Islamchanow schießt Alberschwende zum Sieg beim FC Rotenberg

Details Sonntag, 13. August 2023 02:03

Ein spannendes Spiel lieferten FC Rotenberg und FC Sohm Alberschwende zum Saisonauftakt, das 2:3 endete.

In der dritten Minute bejubelte FC Rotenberg vor 500 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 1:0. Das 1:1 von FC Alberschwende stellte Nicolas Kohler sicher (11.). Julian Maldoner machte in der 14. Minute das 2:1 der Gäste perfekt. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Bentele in der 30. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Magomed Islamchanow witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Alberschwende ein (50.). Unter dem Strich verbuchte FC Sohm Alberschwende gegen FC Rotenberg einen 3:2-Sieg.

Nächster Prüfstein für FC Rotenberg ist Intemann FC Lauterach (Samstag, 17:00 Uhr). Alberschwende misst sich am selben Tag mit FC O&S Bau Andelsbuch (16:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg – FC Sohm Alberschwende, 2:3 (2:2)

50 Magomed Islamchanow 2:3

30 Kevin Bentele 2:2

14 Julian Maldoner 1:2

11 Nicolas Kohler 1:1

3 Julian Rupp 1:0

