Doppelpack: Elvis Alibabic sichert Hard den Sieg gegen Alberschwende

Details Sonntag, 10. September 2023 01:59

Erfolglos ging der Auswärtstermin von Alberschwende bei Hard über die Bühne. FC Sohm Alberschwende verlor das Match mit 0:3. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Hard den maximalen Ertrag.

In der 38. Minute ging der Gastgeber in Front. Elvis Alibabic war es, der vor 400 Zuschauern zur Stelle war. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Hard, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Luka Ancevski war es, der in der 85. Minute das Spielgerät im Tor von FC Alberschwende unterbrachte. In der Nachspielzeit besserte Alibabic seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 94. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC Hard erzielte. Schließlich sprang für Hard gegen Alberschwende ein Dreier heraus.

In dieser Saison sammelte Hard bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Mit nur vier Treffern stellt FC Sohm Alberschwende den harmlosesten Angriff der Eliteliga Vorarlberg. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Mit diesem Sieg zog FC Hard an FC Alberschwende vorbei auf Platz elf. Alberschwende fiel auf die 13. Tabellenposition.

Als Nächstes steht für Hard eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:30 Uhr) geht es gegen FC O&S Bau Andelsbuch. FC Sohm Alberschwende tritt bereits einen Tag vorher gegen SV Typico Lochau an.

Eliteliga Vorarlberg: FC Hard – FC Sohm Alberschwende, 3:0 (1:0)

94 Elvis Alibabic 3:0

85 Luka Ancevski 2:0

38 Elvis Alibabic 1:0

