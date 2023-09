Austria Lustenau Amateure holen Punkt in Lauterach

Details Samstag, 09. September 2023 01:48

Jeweils einen Punkt holten FC Lauterach und Austria Lustenau Amat. an diesem Freitag. Ein 1:1-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

A. Lustenau Amat. erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gentian Krasniqi traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 20. Minute verhinderte die Hintermannschaft des Gasts den Gegentreffer von Lauterach nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Intemann FC Lauterach belegt momentan mit acht Punkten den zweiten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 7:7 ausgeglichen. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Bei Lustenau A. präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Der einzelne Zähler beförderte Austria Lustenau Amat. in der Tabelle auf Platz sieben. Am liebsten teilt A. Lustenau Amat. die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.

FC Lauterach ist seit vier Spielen unbezwungen.

Lauterach wird am kommenden Sonntag von FC Nenzing empfangen. Lustenau A. hat nächste Woche SV Typico Lochau zu Gast.

Eliteliga Vorarlberg: Intemann FC Lauterach – Austria Lustenau Amat, 1:1 (1:1)

20 Emre Ali Oezberk 1:1

6 Gentian Krasniqi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.