FC Rotenberg verteidigt mit Kantersieg gegen Nenzing Tabellenführung

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:33

In einer beeindruckenden Vorstellung in der 23. Runde der Eliteliga Vorarlberg setzte sich der FC Rotenberg deutlich mit 6:1 gegen den FC Nenzing durch. Das Spiel zeigte eine überwältigende Dominanz der Heimmannschaft, die bereits früh in der Partie die Weichen auf Sieg stellte und schlussendlich einen verdienten, großen Erfolg feiern konnte.

Starker Auftakt setzt frühe Zeichen

Bereits in der 4. Minute eröffnete Julian Rupp den Torreigen mit einem gekonnten Treffer zum 1:0 für den FC Rotenberg. Dieser frühe Vorsprung gab den Hausherren sichtlich Selbstvertrauen und legte den Grundstein für die folgende Offensivshow. Jan Nußbaumer erhöhte in der 22. Minute mit einem präzisen Schuss auf 2:0, und nur acht Minuten später baute Julian Rupp mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung weiter aus. Die Gastgeber zeigten sich in dieser Phase des Spiels überlegen und kombinationssicher.

Der FC Nenzing, der sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien konnte, fand kurz vor der Halbzeitpause doch noch den Weg ins Tor. Esref Demircan gelang in der 39. Minute der Anschlusstreffer zum 3:1, was kurzzeitig Hoffnung im Lager der Gäste weckte. Doch dieser Treffer sollte der einzige Lichtblick für den FC Nenzing in diesem Spiel bleiben.

Zweite Halbzeit: Rotenberg lässt nicht locker

Unbeeindruckt vom Gegentor startete der FC Rotenberg motiviert in die zweite Hälfte. Die Heimmannschaft setzte ihre dominante Darbietung fort und ließ den Ball sicher in den eigenen Reihen zirkulieren. In der 51. Minute baute Jan Nußbaumer, der bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, die Führung zum 4:1 aus. Nur zehn Minuten später erzielte Bojan Rakic das 5:1, und Kevin Bentele setzte in der 67. Minute mit dem 6:1 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Teamleistung.

Während FC Nenzing im gesamten Spielverlauf Mühe hatte, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, zeigte sich der FC Rotenberg effizient und zielstrebig in der Chancenverwertung. Die zahlreichen Wechsel auf beiden Seiten in der zweiten Halbzeit brachten frischen Wind, konnten aber am Endergebnis nichts mehr ändern. Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 6:1 Sieg für den FC Rotenberg, der damit einmal mehr seine Stärke in der Liga unter Beweis stellte.

Der triumphale Heimsieg unterstreicht die Ambitionen von FC Rotenberg in dieser Saison und sendet ein starkes Signal an die Konkurrenz in der Eliteliga Vorarlberg. FC Nenzing hingegen muss nach dieser schweren Niederlage schnell wieder in die Spur finden, um den weiteren Saisonverlauf positiv zu gestalten.

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg : Nenzing - 6:1 (3:1)

67 Kevin Bentele 6:1

61 Bojan Rakic 5:1

51 Jan Nußbaumer 4:1

39 Esref Demircan 3:1

30 Julian Rupp 3:0

22 Jan Nußbaumer 2:0

4 Julian Rupp 1:0

