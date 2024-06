Spektakulärer Torregen: FC Lauterach krönt sich in Lochau zum Meister

In einem aufregenden und torreichen Spiel setzte sich der Intemann FC Lauterach gegen den SV Typico Lochau mit 5:3 durch. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und Tore. Bereits in der ersten Halbzeit wurde klar, dass beide Mannschaften gewillt waren, ihre Offensivkraft zu zeigen. Trotz eines Halbzeitrückstands kämpfte sich der FC Lauterach zurück und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte, welche den zweiten Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse nach 1994/95 bedeuten.

Früher Treffer für den Gast wird prompt egalisiert und gedreht

Schon in der zweiten Minute gelang dem FC Lauterach der erste Treffer. Kristijan Dulabic köpfte den Ball unter die Latte und brachte sein Team früh in Führung. Doch der SV Lochau ließ sich davon nicht beeindrucken. In der 19. Minute flankte Benjamin Kaufmann nach einem Freistoß in den Strafraum, wo Steffen Friedrich in seinem letzten Spiel für den SV Lochau per Kopf zum 1:1 ausglich. Nur eine Minute später erzielte Marcel Ladinek nach einer schnellen Kombination das 2:1 für den SV Lochau.

Der erste Spielabschnitt war geprägt von wechselnden Wetterbedingungen, da immer wieder kräftiger Regen einsetzte und den Spielern das Leben schwer machte. Trotz der schwierigen Bedingungen blieben beide Teams offensiv gefährlich.

Lauterach dreht auf in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann furios. In der 49. Minute glich Pascal Dietrich für den FC Lauterach zum 2:2 aus. Nur eine Minute später war es erneut Kristijan Dulabic, der den Ball im Netz unterbrachte und Lauterach mit 3:2 in Führung brachte. Der FC Lauterach setzte seine Angriffsbemühungen fort und belohnte sich in der 55. Minute durch Emre Özberk mit dem vierten Treffer. In der 66. Minute erhöhte Keramettin Kocabay sogar auf 5:2 und stellte die Weichen klar auf Sieg.

Der SV Lochau gab sich jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 73. Minute erzielte Lukas Rusch das dritte Tor für die Gastgeber und verkürzte damit den Rückstand. Trotz weiterer Bemühungen gelang es dem SV Lochau nicht mehr, den Abstand weiter zu verkleinern.

Der FC Lauterach verteidigte seine Führung souverän und ließ in den letzten Minuten des Spiels nichts mehr anbrennen. Mit dem Schlusspfiff stand ein verdienter 5:3-Sieg für den FC Lauterach zu Buche - der Aufstieg ist perfekt!

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Thomas Baldreich (1265 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Thomas Baldreich mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.