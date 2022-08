Doppelpack: Selim Kum sichert FC Götzis den Sieg!

Details Montag, 22. August 2022 09:54

Vollbad FC Götzis gewann gegen SV Gaissau mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Götzis bereits in Front. Selim Kum markierte in der vierten Minute die Führung. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Kum schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Clemens Fritsch war es, der in der 80. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Vollbad FC Götzis unterbrachte. FC Götzis brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (81.). Am Ende verbuchte Vollbad FC Götzis gegen Gaissau einen Sieg.

SV Gaissau bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Drei Spiele und noch kein Sieg: Die Heimmannschaft wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Götzis im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Am kommenden Mittwoch trifft Gaissau auf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal, Vollbad FC Götzis spielt tags zuvor gegen MEVO FC Schwarzenberg.

Landesliga: SV Gaissau – Vollbad FC Götzis, 1:3 (0:1)

81 Simon Laengle 1:3

80 Clemens Fritsch 1:2

61 Selim Kum 0:2

4 Selim Kum 0:1