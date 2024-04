Last-Minute-Remis: Matthias Spögler wird zum Held für Gaissau in Hatlerdorf

Details Samstag, 20. April 2024 23:11

Im Spiel von SC Hatlerdorf gegen SV Gaissau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Gaissau vom Favoriten. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 4:4 geendet hatte.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bojan Isaijevic sein Team in der 39. Minute. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SV Gaissau, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Konstantin Hirt verantwortlich (49.). Yasin Cansiz verkürzte für Hatlerdorf später in der 57. Minute auf 1:2. Reinaldo Batista Caetano glich nur wenig später für das Heimteam aus (59.). Nur eine Minute später erzielte SC Hatlerdorf die 3:2-Führung. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Matthias Spögler für Gaissau zum 3:3 traf (94.). Am Ende stand es zwischen Hatlerdorf und SV Gaissau pari.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Eigentlich bin ich total zufrieden mit dem Spiel. Die absolute Dominanz meiner Mannschaft, die Ausführung der Spieluhr und unser Matchplan gingen total auf, bis wir die unnötigen Gegentore bekommen haben. Ich habe das Spiel soeben analysiert und kann sagen, dass das, was gestern passiert ist, nicht mehr passieren wird. Beim nächsten Mal müssen wir den Sack zumachen und dürfen nicht mehr so schnell in Rückstand geraten. Alles in allem ein super Spiel meiner Jungs. Wir freuen uns auf die nächsten Duelle!“

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt SC Hatlerdorf den zweiten Platz in der Tabelle ein. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Hatlerdorf stets gesorgt, mehr Tore als SC Hatlerdorf (47) markierte nämlich niemand in der Landesliga. Hatlerdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zwölf Spiele ist es her, dass SC Hatlerdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Gaissau führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Gaissau momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Gaissau waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Samstag trifft Hatlerdorf auf FC Renault Malin Sulz, SV Gaissau spielt tags zuvor gegen ERNE FC Schlins.

Landesliga: SC Hatlerdorf – SV Gaissau, 3:3 (0:1)

94 Matthias Spögler 3:3

82 Abdülkerim Kalkan 3:2

59 Reinaldo Batista Caetano 2:2

57 Yasin Cansiz 1:2

49 Konstantin Hirt 0:2

39 Bojan Isaijevic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.