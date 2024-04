Befreiungsschlag für Götzis in Hohenems

Details Samstag, 13. April 2024 22:52

Durch ein 2:1 holte sich Vollbad FC Götzis drei Punkte bei VfB Hohenems 1b. FC Götzis hat mit dem Sieg über Hohenems 1b einen Coup gelandet. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen.

Vollbad FC Götzis hatte mit 5:1 gesiegt.

Die Gäste gingen durch Jonas Volger in der 20. Minute in Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Simon Fehle brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von FC Götzis über die Linie (75.). In der Nachspielzeit (91.) gelang VfB Hohenems 1b der Anschlusstreffer. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Vollbad FC Götzis die Gastgeber 2:1.

Trotz der Niederlage belegt Hohenems 1b weiterhin den siebten Tabellenplatz. VfB Hohenems 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Hohenems 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

FC Götzis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Vollbad FC Götzis klettert nach diesem Spiel auf den zwölften Tabellenplatz. FC Götzis bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Vollbad FC Götzis, der nach nunmehr zehn sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist FC Götzis zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Nächster Prüfstein für VfB Hohenems 1b ist Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen (Samstag, 15:00 Uhr). Vollbad FC Götzis misst sich am selben Tag mit Autohaus Rudi Lins FC Nüziders (16:00 Uhr).

Landesliga: VfB Hohenems 1b – Vollbad FC Götzis, 1:2 (0:1)

91 Maximilian Michael Seger 1:2

75 Simon Fehle 0:2

20 Jonas Volger 0:1

