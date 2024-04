Drei Treffer von Enes Keskin für Brederis gegen Viktoria Bregenz

Details Samstag, 20. April 2024 23:14

SK Brederis spuckte Viktoria Bregenz in die Suppe und gewann deutlich mit 4:1. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Viktoria gestanden.

Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass FC Viktoria 62 Bregenz der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatte der Gast einen 2:0-Sieg gefeiert.

Eine starke Leistung zeigte Enes Keskin, der sich mit einem Doppelpack für METZLER Werkzeuge SK Brederis beim Trainer empfahl (5./35.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Bilal Gümüs auf Seiten von Viktoria Bregenz das 1:2 (45.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von SK Brederis bestehen. Das 3:1 für das Schlusslicht stellte Keskin sicher. In der 68. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Simon Gebhart für einen Treffer sorgte (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte METZLER Werkzeuge SK Brederis am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Viktoria.

SK Brederis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der drei Zähler machte der Gastgeber im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt METZLER Werkzeuge SK Brederis die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte METZLER Werkzeuge SK Brederis bisher vier Siege und kassierte 13 Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über FC Viktoria 62 Bregenz ist SK Brederis weiter im Aufwind.

Mit 26 ergatterten Punkten steht Viktoria Bregenz auf Tabellenplatz fünf. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Viktoria momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von FC Viktoria 62 Bregenz zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Nächster Prüfstein für METZLER Werkzeuge SK Brederis ist FC Kennelbach (Samstag, 17:00 Uhr). Viktoria Bregenz misst sich am selben Tag mit Vollbad FC Götzis (14:30 Uhr).

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – FC Viktoria 62 Bregenz, 4:1 (2:1)

93 Simon Gebhart 4:1

68 Enes Keskin 3:1

45 Bilal Gümüs 2:1

35 Enes Keskin 2:0

5 Enes Keskin 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.