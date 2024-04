Sechs Treffer zwischen Gaissau und Schlins!

Details Samstag, 27. April 2024 00:27

Im Spiel von Gaissau gegen FC Schlins gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

SV Gaissau zog sich gegen Schlins achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Gaissau geendet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Elias Schnetzer sein Team in der 17. Minute. Emirhan Karsli war zur Stelle und markierte das 1:1 von ERNE FC Schlins (26.). Hakan Öztürk brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (37.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Schnetzer zum Ausgleich für SV Gaissau. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Eine Minute später ging Gaissau durch den dritten Treffer von Schnetzer in Führung. Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte FC Schlins zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (88.). Letztlich gingen SV Gaissau und Schlins mit jeweils einem Punkt auseinander.

Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von SV Gaissau aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Gaissau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 38 Gegentore verdauen musste. SV Gaissau verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen.

Sicherlich ist das Ergebnis für ERNE FC Schlins nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv sticht FC Schlins in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 41 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur dreimal gab sich Schlins bisher geschlagen.

Gaissau ist nun seit vier Spielen, ERNE FC Schlins seit fünf Partien unbesiegt.

Nächster Prüfstein für SV Gaissau ist SW Bregenz Amateure (Mittwoch, 13:00 Uhr). FC Schlins misst sich am selben Tag mit SC Hatlerdorf (15:00 Uhr).

Landesliga: SV Gaissau – ERNE FC Schlins, 3:3 (2:2)

88 Markus Maier 3:3

84 Elias Schnetzer 3:2

44 Elias Schnetzer 2:2

37 Hakan Öztürk 1:2

26 Emirhan Karsli 1:1

17 Elias Schnetzer 1:0

