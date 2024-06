Zwei Traumtore von Reinaldo Batista Caetano für Hatlerdorf gegen Nüziders

Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:32

In einem spannenden und temporeichen Spiel setzten sich die Gastgeber vom SC Hatlerdorf gegen den Autohaus Rudi Lins FC Nüziders mit 3:1 durch. Das Match in der 26. Runde der Landesliga (V) hatte alles zu bieten: Frühzeitige Tore, packende Zweikämpfe und einen entscheidenden Treffer kurz vor Schluss. SC Hatlerdorf zeigte eine beeindruckende Moral, indem sie einen Rückstand aufholten und schließlich als Sieger vom Platz gingen.

Früher Rückstand und schnelle Antwort

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen und beide Teams begannen engagiert. Bereits in der 30. Minute gingen die Gäste aus Nüziders in Führung. Manuel Demuth nutzte eine Unachtsamkeit der Hatlerdorfer Defensive aus und erzielte das 0:1. Die Führung schien den Gästen Aufwind zu geben, doch der SC Hatlerdorf ließ sich nicht beirren. Nur zwei Minuten später, in der 32. Minute, sorgte Reinaldo Batista Caetano für den schnellen Ausgleich. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von FC Nüziders keine Chance und stellte das Spielgeschehen wieder auf Anfang.

Der Ausgleichstreffer wirkte wie ein Weckruf für die Hausherren. Sie erhöhten den Druck und drängten auf den Führungstreffer. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, gelang es schließlich Orhan Cil, das 2:1 für den SC Hatlerdorf zu erzielen. Mit einem energischen Abschluss aus kurzer Distanz brachte er sein Team in Führung und sorgte dafür, dass die Hatlerdorfer mit einem knappen Vorsprung in die Kabine gehen konnten.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften ihre Chancen suchten. Die Gäste aus Nüziders bemühten sich, den Ausgleich zu erzielen, während der SC Hatlerdorf darauf bedacht war, die Führung auszubauen und die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Die Defensive der Gastgeber stand jedoch sicher und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu.

In der Schlussphase des Spiels war es erneut Reinaldo Batista Caetano, der den entscheidenden Treffer setzte. In der 90. Minute erzielte er das 3:1 für den SC Hatlerdorf und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Mit diesem Tor krönte Batista Caetano seine starke Leistung und sorgte für die endgültige Entscheidung in diesem packenden Duell. Die drei Minuten Nachspielzeit änderten nichts mehr am Spielverlauf und so konnte der SC Hatlerdorf einen verdienten Sieg feiern.

Das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem Endstand von 3:1 zugunsten des SC Hatlerdorf. Die Mannschaft von Trainer Alaba zeigte eine beeindruckende Moral und entschied das Spiel durch ihre Entschlossenheit und Effizienz vor dem Tor. FC Nüziders hingegen musste sich nach einer guten Anfangsphase geschlagen geben und die Heimreise ohne Punkte antreten.

Burhan Yilmaz, Trainer Hatlerdorf: Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Eine lange und intensive Saison ist mit dem Aufstieg beendet worden. Jetzt gehen wir in den wohlverdienten Urlaub.Zwei Traumtore von unserer Nummer 10 Keke! Intensiv geführte Zweikämpfe und gute Spielzüge auf beiden Seiten prägten das heutige Spiel. See you soon V Liga :)!“

Landesliga: Hatlerdorf : FC Nüziders - 3:1 (2:1)

92 Reinaldo Batista Caetano 3:1

42 Orhan Cil 2:1

32 Reinaldo Batista Caetano 1:1

30 Manuel Demuth 0:1

