Sulz sichert in letzter Minute Titel gegen Götzis

In einem packenden Spiel der Landesliga (V) trafen der FC Renault Malin Sulz und der Vollbad FC Götzis aufeinander. Trotz eines frühen Rückstands und harter Gegenwehr gelang es dem FC Sulz, das Spiel in den letzten Minuten zu drehen und einen 3:2-Heimsieg einzufahren. Ausschlaggebend für diesen spannenden Ausgang war ein spätes Tor von Pascal Rederer und zwei Platzverweise für die Gäste.

Frühe Führung für Götzis

Das Spiel begann mit viel Tempo und Einsatz von beiden Mannschaften. Bereits in der ersten Minute wurde das Match zwischen dem FC Renault Malin Sulz und dem Vollbad FC Götzis angepfiffen. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Offensivqualitäten und belohnten sich in der 20. Minute mit dem ersten Treffer des Spiels. Philipp Heinzle nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Sulz und erzielte das 0:1 für den FC Götzis.

Die Gastgeber waren jedoch nicht gewillt, sich durch den frühen Rückstand entmutigen zu lassen. Sie kämpften sich zurück ins Spiel und erarbeiteten sich einige gute Chancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang es dem FC Sulz, den verdienten Ausgleich zu erzielen. In der 45. Minute war es Mathias Pointner, der nach einer schönen Kombination den Ball im Netz unterbrachte und somit für das 1:1 sorgte.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause ging es ebenso spannend weiter. Der FC Götzis zeigte erneut seine Klasse und konnte in der 55. Minute durch Simon Längle die Führung wiederherstellen. Mit einem präzisen Schuss ins Eck ließ er dem Torwart des FC Sulz keine Chance und stellte auf 1:2. Doch die Freude der Gäste sollte nicht lange währen.

Der FC Sulz erhöhte den Druck und drängte auf den erneuten Ausgleich. In der 72. Minute war es schließlich so weit: Luis Schnetzer traf zum 2:2 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Der Treffer gab dem FC Sulz weiter Auftrieb, und sie setzten alles daran, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.

In den letzten Minuten der Partie überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst sahen gleich zwei Spieler des FC Götzis innerhalb kürzester Zeit die Rote Karte: In der 85. Minute musste Christoph Längle den Platz verlassen, drei Minuten später folgte ihm Alexander Lechner nach einem weiteren groben Foulspiel. Mit nur neun Spielern auf dem Feld war es für die Gäste schwer, dem Druck des FC Sulz standzuhalten.

In der 90. Minute gelang dem FC Sulz schließlich der entscheidende Treffer. Pascal Rederer erzielte das viel umjubelte 3:2 und sicherte seinem Team damit die drei Punkte. Kurz darauf endete das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit, und die Spieler des FC Sulz konnten ihren Sieg feiern.

Das Duell zwischen dem FC Renault Malin Sulz und dem Vollbad FC Götzis bot alles, was sich Fußballfans wünschen: Spannung, Dramatik und zahlreiche Tore. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch am Ende war es der FC Sulz, der das Spiel für sich entscheiden konnte. Mit diesem Sieg festigten sie ihre Position in der Landesliga und schickten ein klares Signal an die Konkurrenz.

Landesliga: FC Sulz : FC Götzis - 3:2 (1:1)

90 Pascal Rederer 3:2

72 Luis Schnetzer 2:2

55 Simon Längle 1:2

45 Mathias Pointner 1:1

20 Philipp Heinzle 0:1

