Jakob Lorenz, BW Feldkirch: „Ziel vierzig Punkte!“

Ligaportal.at Vorarlberg setzt die Spielerportraits aus der Vorarlbergliga mit einem sehr jungen Kicker von BW Feldkirch fort. Seit 2017 spielt Jakob Lorenz bereits in der KM1 und ist aktuell erst achtzehn Jahre alt. In der Vorarlbergliga ist das Ziel der Elf mindestens vierzig Punkte, es wird auf alle Fälle extrem spannend, denn der Puffer zur Abstiegszone ist mit drei Zählern nicht sonderlich üppig. In knapp einem Monat geht es wieder los – der erste Gegner für BW Feldkirch ist Leader Bizau – also ein echter Härtetest – allerdings mit Heimvorteil für BW.

Start der Fußballerlaufbahn in Vaduz

Jakob Lorenz: „Ich bin achtzehn Jahre alt und spiele seit 2016 für BW Feldkirch. Angefangen mit Fußball habe ich beim FC Vaduz (LIE), danach etwa ein halbes Jahr beim LFV, danach wieder FC Vaduz, seit 2016 bei BW Feldkirch und seit 2017 in der ersten Kampfmannschaft des BW Feldkirchs

Ziele der Mannschaft für das Frühjahr 2020: Wir wollen uns in jeglicher Hinsicht verbessern und immer weiter an uns arbeiten, um das eigentliche Ziel von 40 Punkten zu erreichen

Favoriten: Ich denke in der tipico Bundesliga wird der LASK Meister. Nach dem Abgang von Haaland wird es für RB Salzburg schwierig weit zu kommen – schon gar nach dem Spiel in Frankfurt. Ich bleibe aber trotzdem optimistisch - denke beide Teams schaffen es mindestens bis ins Achtelfinale in der Europa League. Das Nationalteam wird die Gruppenphase bei der EM Endrunde zu hundert Prozent überstehen.

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: Das bestmögliche aus mir rauszuholen und den Team so gut wie möglich helfen!

Vorbild als Fußballer: Leo Messi, Coutinho

Vorbild im Leben: Mein Vater

Persönliches Anliegen Thema Fußball: Fußball ist mehr als nur ein Hobby. Für mich ist es eine Gelegenheit, eigene Leistungen immer wieder versuchen zu überbieten. Fußball ist mein Ventil, denn sobald ich auf dem Platz stehe, sind alle meine Probleme vergessen und ich kann meinen Spaß ausleben, aber zugleich mich im Training und im Match voll fokussieren

Sonstige Hobbies außer Fußball: Ich lese gerne Bücher und unternimm was mit meiner Familie oder mit meinen Freunden

Großes Idol allgemein: Mein Vater

Lieblingsmusik, Sänger, Sängerin: Rap, Kollegah

Lieblingsfilm, SchauspielerIn: „Batman“, „The Dark Knight“, Heeth Ledger

Es ist mir ein besonderes Anliegen zu betonen, dass rassistische Aussagen und Aktionen am Platz nichts zu suchen haben. Herkunft und Religion spielen auf und neben dem Feld keine Rolle, denn jeder ist gleich!“

