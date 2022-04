Der FC Hard verlängert mit Coach Herbert Sutter!

Details Freitag, 22. April 2022 15:18

Am Ostermontag feierte der FC Hard in der Vorarlbergliga einen 3: Erfolg gegen den SK Meiningen. Damit konnte der Mittelfeldplatz weiter abgesichert werden. Weiter geht es am kommenden Samstag, dem 23. April 2023 um 17 Uhr in Ludesch. Auch die Weichen für die Zukunft wurden gestellt – Coach Herbert Sutter und sein Team haben verlängert wie der FC Hard mitteilt.

Auch Vorarlbergligist FC Hard plant schon für die neue Saison. Der Vertrag mit Übungsleiter Herbert Sutter wird frühzeitig bis 2023 verlängert. Auch Benjamin Limberger (Co-Trainer), Kevin Tschofen (Tormanntrainer), Michael Meusburger (Physio) und Manfred Amort (Betreuer) bleiben dem Verein erhalten.

„Unter Herbert haben sich die Mannschaft und die eigenen Harder toll weiterentwickelt. Wir sind mit seiner Arbeit und dem ganzen Staff sehr zufrieden. Er ist genau der richtige Trainer für den FC Hard. Wir sind überzeugt, dass wir wieder ein tolles Team für die nächste Saison stellen werden“, so Hard-Sportchef Christian Tschofen.