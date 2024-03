Niyazi Ünver, SV Ludesch: „Wir wollen unter die Top-3 kommen!“

Details Freitag, 01. März 2024 00:48

Der dritte Platz in der laufenden Meisterschaft der Vorarlbergliga ist kein dankbarer. Als Tabellendritter kann man nicht aufsteigen. BW Feldkirch hat sich schon klar abgesetzt, die Dornbirn Juniors sind nach der Hinrunde auf dem zweiten Aufstiegsplatz. Der Vorsprung auf Riefensberg beträgt vier Punkte, auf Schwarzenberg, dem SV frigo Ludesch und Frastanz beträgt fünf Punkte. Damit ist auch Ludesch noch im Rennen um Platz zwei, der erste Gegner von Ludesch ist am letzten Märzwochenende das Team von Meiningen. Ligaportal.at hat den Kapitän von Ludesch Niyazi Ünver vor das Mikrofon gebeten.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Niyazi Ünver: „Ich spiele seit dem siebten Lebensjahr Fußball. Schon als Kind gingen meine Freunde und ich des Öfteren zum Fußballplatz, um Fußball zu spielen. Das war auch der Hauptgrund.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Niyazi Ünver: „Bin schon seit dem Jahr 2001 bei meinem Verein, mittlerweile schon 23 Jahre. Somit verbrachte ich meine ganze Jugend beim SV Ludesch und durfte mit fünfzehn Jahren bereits meine ersten Spielminuten in der ersten Kampfmannschaft absolvieren. Bis jetzt noch kein Vereinswechsel!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Niyazi Ünver: „Ich hatte natürlich in denen vielen Jahren einige Trainer in meiner Laufbahn und daher habe ich viele verschiedene Persönlichkeiten kennengelernt. Ich konnte von jedem Trainer sehr viel mitnehmen, deshalb will ich auch keinen herausheben.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Niyazi Ünver: „Fußball hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Einerseits ist es ein super Ausgleich zum Beruf, andererseits gibt es mir die Möglichkeit, regelmäßig meine Freunde zu treffen.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Niyazi Ünver: „Ganz klar der Doppelaufstieg nach dem Abstieg in die 2. Landesklasse mit demselben Trainer Lorimer Miscu. 2015/16 der Aufstieg in die 1. Landesklasse und 2016/17 der Aufstieg in die Landesliga.“

Bisheriges Karrieretief?

Niyazi Ünver: „Der Abstieg in die 2. Landesklasse in der Saison 2014/15.“

Warum spielst du gerade im Team von Ludesch?

Niyazi Ünver: „Der SV Ludesch ist mein Heimatverein, wie vorhin auch schon erwähnt sind es jetzt etwa schon dreiundzwanzig Jahre bei dem Verein. Ich spiele hier mit meinen Freunden zusammen und mit einigen schon seit dem Nachwuchs.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Niyazi Ünver: „Wir sind aktuell auf dem 5. Tabellenplatz mit einundzwanzig Punkten, allerdings mit nur fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten. Deswegen ist alles noch möglich. Wir wollen einen sehenswerten Fußball spielen und so viele Punkte wie möglich holen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Niyazi Ünver: „Unter die Top-3 zu kommen!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Niyazi Ünver: „FC BW Feldkirch!“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Niyazi Ünver: „Galatasaray Istanbul.“

Deine Meinung zum VAR?

Niyazi Ünver: „Ich denke, der VAR ist grundsätzlich das richtige Mittel, um die Fehlentscheidungen auszubessern, aber wird meiner Meinung nach teilweise komisch angewendet und noch nicht optimal eingesetzt. Die Entscheidungen dauern teilweise auch zu lange.“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Niyazi Ünver: „Vereine müssen die Kinder abholen, indem sie das Vereinsleben und das Training attraktiv gestalten. Auch Vorbilder sind für Kinder sehr motivierend. Neben dem Verein und dem Trainer sehe ich auch ganz stark die Eltern in der Verantwortung. Sie müssen ihre Kinder auch über lange Phasen zum Durchhalten motivieren.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Niyazi Ünver: „Das im Amateurbereich vieles sich nur noch um das Geld dreht!“

Dein Vorbild im Fußball?

Niyazi Ünver: „Zinedine Zidane.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Niyazi Ünver: „The Expendables - Jason Statham.“

Deine Lieblingsmusik?

Niyazi Ünver: „Whitney Houston - I will always love you.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Niyazi Ünver: „Zeit mit der Familie verbringen und wandern.“