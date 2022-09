Souveräner Erfolg der Austria Lustenau Amateure bei SPG Brederis/Meiningen

Details Montag, 12. September 2022 18:17

A. Lustenau Amat. kam gegen Brederis/Meiningen zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging Lustenau A. als Favorit ins Spiel gegen SPG CHT Brederis/Meiningen – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Bernhard Wund trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. In der 52. Minute erhöhte Nazmi Bajrami auf 2:0 für Austria Lustenau Amat. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Wund bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (64.). Am Schluss schlug A. Lustenau Amat. SPG Brederis/Meiningen mit 3:0.

Brederis/Meiningen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur elf Treffer erzielte SPG CHT Brederis/Meiningen bislang. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SPG Brederis/Meiningen alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Brederis/Meiningen kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Mit vier Siegen weist die Bilanz von Lustenau A. genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der Gast befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Austria Lustenau Amat. setzte sich mit diesem Sieg von SPG CHT Brederis/Meiningen ab und nimmt nun mit 13 Punkten den achten Rang ein, während SPG Brederis/Meiningen weiterhin acht Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Enes Cavkiv, Trainer SPG Brederis/Meiningen: „Verdiente Niederlage. Erschreckend schwache Leistung von meiner Mannschaft. Die Austria Lustenau Amateure waren in allen fußballerischen Tugenden besser!“

Am kommenden Freitag trifft Brederis/Meiningen auf Kaufmann Bausysteme FC Bizau, A. Lustenau Amat. spielt am selben Tag gegen Wälderhaus VfB Bezau.

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – Austria Lustenau Amat, 0:3 (0:1)

64 Bernhard Wund 0:3

52 Nazmi Bajrami 0:2

13 Bernhard Wund 0:1