Ludesch lässt Brederis/Meiningen keine Chance

Details Sonntag, 16. April 2023 03:02

SV Ludesch befindet sich nach dem klaren 4:1-Sieg beim Kellerduell gegen Brederis/Meiningen im Auftrieb. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Ludesch als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Vor 200 Zuschauern markierte Adem Kum das 1:0 für SV frigo Ludesch (25.). Kurz vor der Pause traf Adrian Hagen für SPG CHT Brederis/Meiningen (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Richard Metzler trug sich in der 55. Spielminute in die Torschützenliste ein. SPG Brederis/Meiningen geriet deutlicher in Rückstand, als SV Ludesch auf 3:1 erhöhte (62.). Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 88. Minute, als Igor Jovicic von Brederis/Meiningen mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Alen Mahmutovic stellte schließlich in der 90. Minute den 4:1-Sieg für Ludesch sicher. Letztlich konnte sich SPG CHT Brederis/Meiningen nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen die Heimmannschaft bekam man die Grenzen aufgezeigt.

Die Trendkurve von SV frigo Ludesch geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. SV Ludesch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten.

SPG Brederis/Meiningen ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Gast bisher ein. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Brederis/Meiningen im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 69 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Vorarlbergliga. SPG CHT Brederis/Meiningen musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG Brederis/Meiningen insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Brederis/Meiningen auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SPG CHT Brederis/Meiningen auf Rang 15 wieder.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von SPG Brederis/Meiningen. Nach der Niederlage gegen Ludesch ist Brederis/Meiningen aktuell das defensivschwächste Team der Vorarlbergliga. Mit diesem Sieg zog SV frigo Ludesch an SPG CHT Brederis/Meiningen vorbei auf Platz 14. SPG Brederis/Meiningen fiel auf die 15. Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag trifft SV Ludesch auf Austria Lustenau Amat, Brederis/Meiningen spielt tags zuvor gegen Peter Dach FC Koblach.

Vorarlbergliga: SV frigo Ludesch – SPG CHT Brederis/Meiningen, 4:1 (1:1)

90 Alen Mahmutovic 4:1

62 Atilla Oezcan 3:1

55 Richard Metzler 2:1

44 Adrian Hagen 1:1

25 Adem Kum 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei