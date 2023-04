Grandioser Fight mit sieben Treffern zwischen Brederis/Meiningen und Hörbranz

Details Montag, 10. April 2023 14:29

SPG Brederis/Meiningen und FC Hörbranz lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Brederis/Meiningen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte Hörbranz nach 90 Minuten beim 3:1 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

SPG CHT Brederis/Meiningen erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Julian Rupp schoss für ECO-PARK FC Hörbranz in der 25. Minute das erste Tor. Vor den Augen der 200 Zuschauer stellte Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira das 2:1 für die Gäste sicher (44.). Zur Pause wusste FC Hörbranz eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Rupp schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). In der 64. Minute überwand SPG Brederis/Meiningen die Abwehr von Hörbranz und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Den Ausgleichstreffer hatte Brederis/Meiningen in Minute 80 im Repertoire. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Rupp den entscheidenden Führungstreffer für ECO-PARK FC Hörbranz erzielte (90.). Am Schluss siegte FC Hörbranz gegen SPG CHT Brederis/Meiningen.

65 Gegentreffer hat SPG Brederis/Meiningen mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Vorarlbergliga. Die Rückrunde verlief für die Gastgeber bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann Brederis/Meiningen noch kein einziges Mal. In der Defensivabteilung von SPG CHT Brederis/Meiningen knirscht es gewaltig, weshalb SPG Brederis/Meiningen weiter im Schlamassel steckt. Brederis/Meiningen kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

Die drei Punkte brachten für Hörbranz keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit dem Sieg knüpfte FC Hörbranz an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert ECO-PARK FC Hörbranz 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Hörbranz wandert mit nun 42 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SPG CHT Brederis/Meiningen gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SPG Brederis/Meiningen ist SV frigo Ludesch (Samstag, 17:00 Uhr). ECO-PARK FC Hörbranz misst sich am selben Tag mit Peter Dach FC Koblach (16:00 Uhr).

Enes Cavkic, Trainer SPG Brederis Meiningen: „Die Partie in Meiningen war totale Werbung für den Amateurfußball in Vorarlberg! Ein Topspiel, welches keinen Sieger verdient hätte.Viele gute Aktionen von beiden Mannschaften, viele Tore, sehr gute Schiedsrichterleistung. Ein großes Lob an meine Mannschaft für diese Superleistung, welche nicht belohnt wurde!“

Vorarlbergliga: SPG CHT Brederis/Meiningen – ECO-PARK FC Hörbranz, 3:4 (1:2)

90 Julian Rupp 3:4

80 Simon Kuehne 3:3

64 Simon Kuehne 2:3

55 Julian Rupp 1:3

44 Sidinei Antonio Zeferino De Oliveira 1:2

25 Julian Rupp 1:1

4 Simon Kuehne 1:0

