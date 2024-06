Meister BW Feldkirch beendet die Saison mit Kantersieg gegen Ludesch

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:16

Der FC Blau Weiß Feldkirch setzte sich in einem beeindruckenden Heimspiel gegen den SV Ludesch mit einem deutlichen 7:1 durch. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass Feldkirch die Oberhand behalten würde. Mit einer souveränen Leistung in beiden Halbzeiten ließ die Heimmannschaft keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen würde. Das Spiel fand im Rahmen der 26. Runde der Vorarlbergliga statt und bot zahlreiche Tor-Highlights für die Zuschauer.

Blitzstart und komfortable Führung zur Halbzeit

Der FC Blau Weiß Feldkirch legte von Beginn an ein hohes Tempo vor. Bereits in der 9. Spielminute gelang Yavuz Bal der erste Treffer des Spiels, als er einen präzisen Schuss im Netz unterbrachte und sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Ludesch schien von diesem frühen Rückstand überrascht und fand nur schwer ins Spiel.

Feldkirch ließ nicht nach und erhöhte den Druck auf die Gäste. Kurz vor dem Halbzeitpfiff, in der 44. Minute, war es Adrian Hoti, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und es zeichnete sich ab, dass Ludesch eine erhebliche Leistungssteigerung benötigen würde, um zurück ins Spiel zu finden.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel machte Feldkirch dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 56. Minute erhöhte Bader Belhaj auf 3:0 und setzte damit ein weiteres Ausrufezeichen. Die Gäste aus Ludesch hatten keine Antwort auf die Angriffswellen der Feldkircher, die ihre Führung kontinuierlich ausbauten.

Nur sechs Minuten später, in der 62. Minute, war es Lorenz Gorbach, der zum 4:0 traf und damit die Vorentscheidung herbeiführte. Doch Feldkirch hatte noch nicht genug. David Schnellrieder erzielte in der 69. Minute das 5:0 und legte in der 74. Minute gleich noch einen Treffer zum 7:0 nach. Zwischen diesen beiden Toren war es Elvis Sulejmanagic, der in der 72. Minute das 6:0 markierte.

In den letzten Minuten der Partie gelang dem SV Ludesch noch der Ehrentreffer. Nathanael Zech traf in der 88. Minute zum 7:1, was jedoch nur noch Ergebniskosmetik bedeutete. Zwei Minuten später beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der FC Blau Weiß Feldkirch konnte einen überzeugenden 7:1-Sieg feiern.

Mit dieser beeindruckenden Leistung unterstreicht der FC BW Feldkirch seine Ambitionen in der Vorarlbergliga und zeigt, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Der SV Ludesch hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage wieder sammeln und an seinen Schwächen arbeiten.

Vorarlbergliga: Feldkirch : Ludesch - 7:1 (2:0)

88 Nathanael Zech 7:1

74 David Schnellrieder 7:0

72 Elvis Sulejmanagic 6:0

69 David Schnellrieder 5:0

62 Lorenz Gorbach 4:0

56 Bader Belhaj 3:0

44 Adrian Hoti 2:0

9 Yavuz Bal 1:0

