SC Breitenbrunn: Die Minimalisten der Liga wurden Herbstmeister

Die 0:6-Klatsche am 3. Spieltag dürfte für den SC Breitenbrunn der Weckruf gewesen sein, denn ab diesem Zeitpunkt gab es eine Serie von fünf Siegen und die Tabellenführung in der 1. Klasse Nord. Daran änderte auch die Heimniederlage am letzten Spieltag der Herbstsaison nichts, als man Oggau mit 1:4 unterlag. Trotzdem kam der Herbstmeistertitel überraschend, denn mit gerade einmal 19 Toren aus 13 Begegnungen ist kaum eine Mannschaft Herbstmeister geworden, bis auf die beiden Tabellenschlusslichter hat kein Team in dieser Klasse weniger Tore geschossen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Marco Cadek, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Cadek: „Als Herbstmeister kann man ein positives Fazit ziehen, denn zu Beginn der Herbstmeisterschaft war es schwer einzuschätzen, da wir viele Neuverpflichtungen hatten. Meine Mannschaft ist nicht nur spielerisch gut, sondern auch das Teamgefüge ist hervorragend, und das ist wichtig. Leider ist uns aufgrund verletzter Stammspieler und Schlüsselspieler zum Ende hin ein wenig die Luft ausgegangen.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die geringe Trefferausbeute? Nur die zwei Schlusslichter der Tabelle haben weniger Tore geschossen.

Cadek: „Wir hatten sehr viele Aluminiumtreffer und in den Begegnungen waren wir immer um ein Tor besser, und das reicht für drei Zähler. Es war auch eigenartig, wenn wir verloren haben, dann waren es richtige Klatschen, daher die vielen Gegentore.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Cadek: „Unsere Neuzugänge für die Kampfmannschaft waren Peter Barinec, Lukas Reithofer, Christoph Laaber, Kapitän Christoph Schneider und Martin Hudac, die haben unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen.“

Ligaportal: Wie hat der SC die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Cadek: „Nach der Meisterschaft haben wir noch ein Abschlusstraining gehabt. Am 1. Dezember haben wir mit dem Lauftraining begonnen und die Spieler schicken mir ihre Laufdaten. Mitte Januar beginnen wir mit dem Mannschaftstraining.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Cadek: „Aufgrund langfristiger Verletzungen einiger Spieler haben wir drei Neuzugänge zu verzeichnen.“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Cadek: „Alle Spieler möchten aufsteigen, der Vereinsvorstand hat auch sein OK dafür gegeben.“