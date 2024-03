ASV Hornstein mit klarem Heimsieg über SC Zagersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 19:38

ASV Hornstein setzte sich gegen Zagersdorf mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ Hornstein keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Zagersdorf einen Sieg davon. ASV COLDAMARIS Hornstein hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Gästen bleibt nur Anschlusstor

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Niklas traf in der dritten Minute zur frühen Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für ASV Hornstein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Niklas schnürte einen Doppelpack (47./55.), sodass Hornstein fortan mit 3:0 führte. Für das 4:0 von ASV COLDAMARIS Hornstein sorgte Barnabas Horvath, der in Minute 80 zur Stelle war. In der Schlussphase gelang Maximilian Ivancsits noch der Ehrentreffer für Zagersdorf (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte ASV Hornstein am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Zagersdorf.

Hornstein machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Die Saison von ASV COLDAMARIS Hornstein verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief ASV Hornstein konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Zagersdorf steht nach 14 Spieltagen an letzter Position des Klassements. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Gasts im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 44 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Zagersdorf alles andere als positiv. Nach dem elften Spiel in Folge ohne Dreier wird Zagersdorf nach unten durchgereicht.

Nach der klaren Niederlage gegen Hornstein ist SC Zagersdorf weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord.

Nächster Prüfstein für ASV COLDAMARIS Hornstein ist Nickelsdorf (Samstag, 16:00 Uhr). Zagersdorf misst sich am selben Tag mit USC Wallern (15:30 Uhr).

1. Klasse Nord: ASV COLDAMARIS Hornstein – SC Zagersdorf, 4:1 (1:0)

86 Maximilian Ivancsits 4:1

80 Barnabas Horvath 4:0

55 Patrick Niklas 3:0

47 Patrick Niklas 2:0

3 Patrick Niklas 1:0

