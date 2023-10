Oberdorf feiert wichtigen Heimsieg gegen Heiligenbrunn

Details Montag, 09. Oktober 2023 18:54

Gegen Oberdorf holte sich SV Heiligenbrunn eine 1:3-Pleite ab. Oberdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Starker Auftakt - hernach Erfolg für das Heim-Team

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Leo Jakopec traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Lange währte die Freude von Oberdorf nicht, denn schon in der achten Minute schoss Norbert Achilles Simon den Ausgleichstreffer für Heiligenbrunn. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Filip Merlin in der 20. Minute. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Oberdorf. Für das 3:1 von Oberdorf zeichnete Matthias Wagner verantwortlich (73.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von Oberdorf.

Am nächsten Samstag reist Oberdorf zu Loipersdorf-Kitzladen, zeitgleich empfängt SV Heiligenbrunn SV Zuberbach.

1. Klasse Süd: Oberdorf – SV Heiligenbrunn, 3:1 (2:1)

73 Matthias Wagner 3:1

20 Filip Merlin 2:1

8 Norbert Achilles Simon 1:1

6 Leo Jakopec 1:0

