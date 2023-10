Loipersdorf-Kitzl. feiert souveränen Heimsieg über Oberdorf

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:22

Mit Loipersdorf-Kitzladen und Oberdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams der 1. Klasse Süd an Spieltag 9. Für den Gast schien Loipersdorf-Kitzl. aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand.

Drei Punkte dank dreier Treffer

Marijo Sandor brachte Loipersdorf-Kitzladen in der 38. Minute in Front, traf aus 25 Metern Entfernung sehenswert zur Führung. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Doppelpack für den Tabellenprimus: Nach seinem ersten Tor (70.) markierte Jan Benedek wenig später seinen zweiten Treffer (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte Loipersdorf-Kitzl. am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Oberdorf.

Der Zu-null-Sieg lässt Loipersdorf-Kitzl passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Wer Loipersdorf-Kitzladen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst acht Gegentreffer kassierte Loipersdorf-Kitzl. Die Saisonbilanz von Loipersdorf-Kitzl sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte Loipersdorf-Kitzladen lediglich zwei Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist Loipersdorf-Kitzl. so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Oberdorf den fünften Platz in der Tabelle ein. Oberdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Während Loipersdorf-Kitzl am kommenden Samstag Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn empfängt, bekommt es Oberdorf am selben Tag mit SV Zuberbach zu tun.

1. Klasse Süd: Loipersdorf-Kitzladen – Oberdorf, 3:0 (1:0)

77 Jan Benedek 3:0

70 Jan Benedek 2:0

38 Marijo Sandor 1:0

