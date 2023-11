UFC Purbach: Winterkönig hat sich mit herausragendem Herbst selbst übertroffen

Details Donnerstag, 23. November 2023 14:53

"Alle Erwartungen übertroffen" hat der UFC Purbach am See in einer spektakulären, herausragenden und von permanentem Erfolg geprägten ersten Saisonhälfte in der 2. Klasse Nord. In zwölf Runden triumphierte das Team von Patrick Castek sagenhafte elf (!) Mal und remisierte lediglich im Spitzenspiel gegen den punktgleichen Verfolger ASV Neufeld/Leitha (2:2). Damit steht das Winterkönig bei einem gewaltigen Punkteschnitt von 2,83 (!) und kann über den Jahreswechsel wohlverdient und vollends zufrieden vom "Platz der Sonne" lachen...

Mannschaft hat "alle Erwartungen übertroffen"

Ligaportal: Eine quasi makellose erste Saisonhälfte - 34 Punkte bei elf Siege, einem Remis und keiner einzigen Niederlage... Ein Herbst nach Maß, oder?

Patrick Castek: "Der Herbst hat alle Erwartungen übertroffen. Unser Ziel ist es, sich gegenüber der abgelaufenen Saison zu verbessern und da sind wir auf einen sehr guten Weg. Jetzt heißt es weiterarbeiten, denn die Rückrunde wird auf keinen Fall ein Selbstläufer."

Mit den "jungen Wilden" auf Kurs - abgerechnet wird zum Schluss

Ligaportal: Kristallisiert sich ein Zweikampf mit dem punktgleichen ASV Neufeld im Ringen um den Aufstieg heraus?

Patrick Castek: "Der Aufstieg oder gar der Meistertitel war nie die Vorgabe des Vereins, sondern mehr die Weiterentwicklung der etablierten Spieler sowie der jungen Wilden. Der Herbstmeistertitel ist das Produkt harter und konsequenter Arbeit und wenn man schon mal die Chance hat, um den Titel mitzuspielen, dann nehmen wir sich dieser Aufgabe an. Im Juni wird abgerechnet und wer dann ganz oben steht hat es auch am meisten verdient."

Nach "unglaublicher Hinrude" liegt die "Latte sehr hoch"

Ligaportal: Welche Ziele steckt man sich demzufolge für das Frühjahr?

Patrick Castek: "Wir wollen auf alle Fälle da anschließen, wo wir in der Hinrunde aufgehört haben, auch wenn es jetzt extrem schwer wird, diese unglaubliche Hinrunde zu toppen. Wir haben einmal unentschieden gespielt und sieben Gegentore bekommen, das sind die einzigen Ansatzpunkte, wo wir uns verbessern können, aber da liegt die Latte schon sehr hoch. Wichtig ist, dass alle fit und gesund bleiben, den Konkurrenzkampf belebt das Training, dann ist alles möglich."

