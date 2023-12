UFC St. Georgen: Weiterentwicklung der Akteure und mögliche Rangverbesserung genießen Hauptaugenwerk

Details Freitag, 01. Dezember 2023 11:14

Der UFC St. Georgen/Eisenstadt spielte eine durchwegs gelungene erste Saisonhälfte, steht im Tableau der 2. Klasse Nord über die nun folgende Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz hinter dem unangefochtenen Liga-Leader-Duo Purbach (siehe Bericht) und Neufeld/Leitha, sowie unmittelbar hinter Oslip (23 Punkte). Bislang vermochte man 21 Zähler zu lancieren, die allesamt aus vollen Erfolgen, sieben an der Zahl, resultieren. Darüber hinaus stehen nach zwölf Spieltagen fünf Niederlage zu Buche – demzufolge gab es keine einzige Punkteteilung bis hierhin… Zuhause wurden in sechs Anläufen drei Siege eingefahren, in „fremden Gefilden“ bei ebenso vielen Versuchen ein „Dreier“ mehr… Trainer Hans Peter Kusolits zog Bilanz.

Zufriedenstellender Herbst in Anbetracht der Konkurrenz

Ligaportal: Mit 21 Punkten steht ihr über die Winterpause auf Platz vier in der Tabelle – eine zufriedenstellende Momentaufnahme?

Hans Peter Kusolits: „Natürlich war der eine oder andere Punkt noch mehr drinnen gewesen, aber am Schluss ist Platz vier natürlich in Anbetracht, welche Mannschaften vor uns stehen, zufriedenstellend.“

Ligaportal: Es gab bislang sieben Siege und fünf Niederlagen, aber kein Unentschieden. Gibt es nur „hopp oder dropp“, oder ist das reiner Zufall?

Hans Peter Kusolits: „Die ein oder andere Niederlage ist natürlich ärgerlich gewesen. Nach einem Rückstand ist es für unsere Jungs etwas schwieriger ins Spiel zurückzukommen, da die anderen Mannschaften dann auch die Routine ausspielen.“

Rangverbesserung wäre erfreulich – Weiterentwicklung genießt Priorität

St. Georgen spielte nach dem Abstieg aus der 1. Klasse Nord in der Saison 2021/22 vergangenes Jahr ebenfalls in der 2. Klasse Nord, stand nach dem Herbstdurchgang bei 19 Punkten bei 14:16 Treffern... Heute konnte man die Torausbeute in der ersten Saisonhälfte gar verdoppeln, steht bei 28 erzielten kontra 20 erhaltenen Treffern. Im Vorjahr stand am Ende der Saison Rang neun mit 32 Zählern als Saison-Ergebnis fest – eine Platzierung, die nach Möglichkeit heuer verbessert werden soll…

Ligaportal: Welche Ziele hat man für das Frühjahr?

Hans Peter Kusolits: „Wir streben natürlich, wie alle Vereine, eine Rangverbesserung gegenüber dem letzten Jahr an. Im Vordergrund steht aber die Weiterentwicklung der Jungs.“

