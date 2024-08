UFC Stotzing schenkt SC Zillingtal halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:36

Der UFC Stotzing feierte einen überwältigenden 6:1-Sieg gegen den SC Zillingtal in der ersten Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Bereits in der ersten Halbzeit legte Stotzing den Grundstein für den Erfolg, indem sie mit einem komfortablen 4:1 in die Pause gingen. Mit weiteren Toren in der zweiten Halbzeit sicherte sich die Heimmannschaft einen beeindruckenden Auftaktsieg.

Furioser Start der Heimmannschaft mündet in komfortabler Pausenführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 5. Minute brachte Leotrim Saliji den UFC Stotzing mit 1:0 in Führung. Saliji, der später noch eine tragende Rolle im Spiel einnehmen sollte, nutzte eine frühe Gelegenheit und setzte ein erstes Ausrufezeichen. Nur zehn Minuten später, in der 15. Minute, erhöhte Šimon Mesíček auf 2:0 für die Gastgeber. Ein schneller Doppelpack, der den SC Zillingtal früh unter Druck setzte.

Stotzing ließ nicht locker und erzielte in der 26. Minute das 3:0. Nach einem präzisen Traumpass von Saliji überlupfte Marek Matias den Torwart von Zillingtal und baute die Führung weiter aus. Trotz des Rückstands fand SC Zillingtal einen Weg, in der 29. Minute zurückzuschlagen. Muhammed Üzen verkürzte auf 3:1 und gab seinem Team einen Hoffnungsschimmer.

Doch diese Hoffnung währte nur kurz. In der 37. Minute stellte Tobias Krenn den alten Drei-Tore-Abstand wieder her und traf zum 4:1 für den UFC Stotzing. Die Mannschaft von SC Zillingtal wirkte nach diesem Gegentreffer zunehmend frustriert, was sich in hitzigen Diskussionen auf dem Platz niederschlug.

Stotzing lässt nichts anbrennen

Die Gastgeber behielten auch in Akt zwei die Oberhand und bauten ihre Führung weiter aus. In der 72. Minute war es wieder Saliji, der zum 5:1 traf. Der Offensivspieler bewies erneut seine Klasse und sorgte für die Vorentscheidung. Etwas später, in der 90. Minute, setzte Lukas Augustin mit seinem Treffer zum 6:1 den Schlusspunkt.

Während des gesamten Spiels zeigte der SC Zillingtal nur sporadische Anzeichen von Widerstand. Mit dem Abpfiff in der 94. Minute war der deutliche Sieg des UFC Stotzing besiegelt.

2. Klasse Nord: Stotzing : Zillingtal - 6:1 (4:1)

94 Lukas Augustin 6:1

72 Leotrim Saliji 5:1

37 Tobias Krenn 4:1

29 Muhammed Üzen 3:1

26 Marek Matias 3:0

15 Šimon Mesí?ek 2:0

5 Leotrim Saliji 1:0

