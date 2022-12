SG Redlschlag: Starke Performance führte zum Herbstmeistertitel

Details Montag, 19. Dezember 2022 10:08

In der 2. Klasse Süd A bestimmten zwei Mannschaften das Geschehen an der Tabellenspitze: die SG Redlschlag und der SC Bad Tatzmannsdorf. Herbstmeister wurde dank des besseren Torverhältnisses die SG Redlschlag. Was diese Mannschaft auszeichnet, ist die kompakte Defensive, in 13 Begegnungen hat man nur neun Gegentreffer erhalten. Außerdem hat man mit Spielertrainer Semir Huremovic einen torgefährlichen Spieler in den eigenen Reihen, der in der Hinrunde 13 Treffer erzielte.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Christoph Böhm, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Böhm: „Tabellarisch sind wir Erster, also sind wir mit dem Abschneiden in der Herbstsaison sehr zufrieden. Wir wollten vorn mitspielen, dass wir nach einer fulminanten Hinrunde den Herbstmeistertitel geholt haben, ist umso schöner. Wir wussten, dass Bad Tatzmannsdorf unbedingt aufsteigen will, und wir wollten sie ein wenig ärgern, was uns mit dem 5:0-Sieg in Bad Tatzmannsdorf auch gelungen ist.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Trefferausbeute?

Böhm: „In der Defensive stehen wir bombenfest, in der Offensive sind wir nicht effizient genug, alle unsere Torchancen auszunutzen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Böhm: „Wir haben Hrvoje Simic als Stürmer geholt. Der hatte Anlaufschwierigkeiten, traf das Tor nicht, aber im Laufe der Meisterschaft ist er immer effektiver geworden und hat zwölf Treffer erzielt. Die anderen Zugänge, Matej Mijoc, Petar Jazvic und Luka Gorse haben unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Böhm: „Wir haben vor, in der Winterpause den einen oder anderen Spieler zu holen. Wir warten ab, ob es ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt gibt.“

Ligaportal: Wie hat die SG die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Böhm: „Wir haben nach dem Saisonende mit dem Training aufgehört. Einen Trainingsplan haben die Spieler nicht erhalten, die müssen selbst auf ihre Kondition achten, aber das werden sie sicher tun, sonst kommt das böse Erwachen mit dem Trainingsbeginn Ende Januar.“

Ligaportal: Nach dem Herbstmeistertitel, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Böhm: „Wir möchten weiterhin vorn mitspielen. Ob uns der Aufstieg gelingt, wird sich am Ende der Saison zeigen.“