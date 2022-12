SC Bad Tatzmannsdorf: Ziel mit sofortigem Wiederaufstieg ganz klar definiert

Details Montag, 19. Dezember 2022 10:06

Der Absteiger aus der 1. Klasse Süd, der SC „Sumetzberger“ Bad Tatzmannsdorf, will anscheinend den sofortigen Wiederaufstieg schaffen und ist auf dem besten Weg dahin. Der SC verpflichtete den ehemaligen Bundesligastürmer Patrick Bürger, der mit einem weiteren Neuzugang, nämlich Luka Grgic, die Torschützenliste in dieser Klasse anführt. Zusammen haben sie 33 Tore erzielt, das sind über 63% der Bad Tatzmannsdorfer Treffer. Im Gegensatz zur Offensive herrscht im Defensivbereich bei 27 Gegentreffern in 13 Begegnungen noch Handlungsbedarf.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Joachim Postmann, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Postmann: „Es ist der zu erwartende Zweikampf zwischen Redlschlag und uns geworden. Den Herbstmeistertitel haben wir auf eigener Anlage verspielt, als wir stark ersatzgeschwächt mit 0:5 gegen Redlschlag verloren haben. Im Großen und Ganzen bin ich mit der Hinrunde zufrieden, es wäre aber schön gewesen, wenn wir Herbstmeister geworden wären.“

Ligaportal: Wie beurteilen Sie die Trefferausbeute der Neuzugänge?

Postmann: „Luka Grgic hatte Anlaufschwierigkeiten, kam aber dann immer besser in Spiel, er harmoniert mit Patrick Bürger ausgezeichnet. Sie geben sich auch gegenseitig Assists. Bad Tatzmannsdorf ist der Heimatverein von Patrick Bürger, deshalb hat er bei uns angedockt.“

Ligaportal: Haben sich weitere Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Postmann: „Weitere Zugänge waren Dorian Puretic, Dubravko Mohac und Gergö Nagy, die haben unsere Erwartungen voll erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Postmann: „Abgänge haben wir keine, für die Innenverteidigung suchen wir noch Spieler, um diese zu stabilisieren.“

Ligaportal: Wie hat der SC die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es schon einen genauen Fahrplan?

Postmann: „Wir haben noch zwei Wochen nach dem Saisonende weitertrainiert. Zurzeit hat die Mannschaft ein Heim-Trainingsprogramm zu absolvieren, am 10. Januar beginnen wir mit dem Mannschaftstraining. Am 21. Januar haben wir unser erstes Vorbereitungsspiel gegen Grafenschachen.“

Ligaportal: Welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Postmann: „Das Ziel ist ganz klar definiert, wir möchten sofort wieder aufsteigen. Nächstes Jahr haben wir die 100-Jahr-Feier vom Verein, da wäre der Aufstieg ein weiterer Anlass zum Feiern.“